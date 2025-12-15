Rob Reiner, l’uomo che ha insegnato al cinema a cambiare pelle senza perdere l’anima

“Tutti mi ricorderanno solo per i film che ho girato e per alcune intuizioni che ho avuto. Ma è stato solo grazie ai grandissimi attori di cui mi sono circondato e che si sono affidati a me completamente. Pensate a Harry e Sally. Chi si ricorderà mai dell’uomo che ha curato la regia? Quello non è il film di Rob Reiner, ma di Billy e Meg. Ed è giusto che sia così. Per questo mi piacerebbe che ogni tanto mi dicessero che recito bene….”

Un regista che voleva essere attore

Aveva uno spiccato senso dell’ironia Rob Reiner ma, cosa più importante, avrebbe voluto essere ricordato per alcuni suoi ruoli che molto spesso chiedeva di interpretare personalmente, parlando a registi e produttori quando gli capitava un copione particolarmente divertente. Fu così che diventò il padre di DiCaprio in Wolf of Wall Street, in un ruolo brillantissimo che non passava certo inosservato. E fu così che chiese a Billy Crystal di improvvisare alcune battute in Harry ti presento Sally, “gli autori non si offenderanno….” disse.

Rob Reiner è tragicamente scomparso la scorsa notte, assassinato insieme alla moglie nella sua abitazione di Hollywood in circostanze drammatiche e ancora poco chiare.

Rob Reiner, l’ombra del figlio di…

Reiner, nato il 6 marzo 1947 nel Bronx, a New York, era figlio di Carl Reiner, uno dei padri fondatori della comedy televisiva americana: in casa respira grande arte e comicità a piene mani. Ma crescere all’ombra di un gigante creativo, cosa che avrebbe potuto essere un alibi o una scorciatoia, per Reiner è stato soprattutto un nodo da sciogliere.

In diverse interviste rilasciate a testate come The Atlantic e The New York Times, ha raccontato come la vera pressione non arrivasse dal padre, ma da se stesso: “Mi chiedevo sempre se volessi davvero fare questo mestiere, se davvero ne fossi all’altezza. Non sopportavo l’idea di restare per tutta la vita ‘il figlio di…’ Ho cominciato ad avere bisogno di dimostrare qualcosa, prima di tutto a me stesso già a 14 anni quando ho firmato la mia prima regia. Una commedia di studenti dell’Università, tutti più grandi di me…”

Mike Stivic e il valore politico della recitazione

Il grande pubblico lo scopre negli anni Settanta con All in the Family, dove interpreta Mike Stivic, il genero liberale di Archie Bunker. Non è un ruolo qualunque: Mike è scomodo, ideologico, spesso antipatico, ma necessario. Sferzante. Ci sarà molto di lui anche ion Harry. Reiner lo abita con convinzione, trasformando la sitcom in uno spazio di dibattito sociale.

La stampa americana ha spesso sottolineato come quel personaggio rappresenti già il suo modo di intendere la recitazione: non un esercizio di stile, ma un atto politico, una presa di posizione. I due Emmy vinti non raccontano fino in fondo l’impatto culturale di quel ruolo, che resta uno dei più significativi della televisione statunitense del Novecento.

This Is Spinal Tap: recitare per capire la musica e il cinema

Il passaggio alla regia non segna un abbandono della recitazione, ma una sua trasformazione. In This Is Spinal Tap Reiner dirige un film che cambia per sempre il modo di raccontare la musica al cinema. Ma soprattutto interpreta Marty DiBergi, regista ingenuo e appassionato, figura solo apparentemente marginale. Quel personaggio è una dichiarazione di poetica: Reiner sceglie di stare dentro il film per osservarlo meglio, per guidarlo dall’interno. La sua presenza scenica è discreta ma fondamentale, e dimostra una passione autentica per i ruoli che gli permettono di riflettere sul mestiere stesso di raccontare.

Tra favola, formazione e romanticismo disilluso

Negli anni successivi Reiner costruisce una filmografia che sfugge a qualsiasi etichetta. Stand by Me viene spesso citato dalla critica anglosassone come uno dei migliori racconti di formazione mai portati sullo schermo, mentre The Princess Bride diventa un oggetto filmico anomalo, inizialmente frainteso e poi trasformato in culto. Reiner difenderà sempre quell’opera, spiegando come la sua forza stia proprio nell’essere “tutto e il contrario di tutto”.

Con When Harry Met Sally… arriva forse il suo ritratto più personale. Come raccontato da Nora Ephron, il personaggio di Harry nasce in larga parte dalle inquietudini di Reiner stesso: il pessimismo sentimentale, la paura dell’intimità, l’autoironia come difesa. Anche se non è lui a interpretarlo sullo schermo, Reiner lo recita idealmente attraverso la scrittura e la regia, confermando quanto il suo cinema sia spesso un autoritratto mascherato.

L’oscurità di Misery e il rigore di A Few Good Men

La capacità di cambiare registro senza perdere coerenza emerge con forza in Misery e A Few Good Men. Il primo, adattamento di Stephen King, esplora il controllo, la dipendenza e la violenza psicologica con una freddezza che sorprende chi lo associa solo alla commedia. Il secondo diventa un classico del cinema giudiziario, sostenuto da dialoghi serrati e da una regia che, secondo il Los Angeles Times, privilegia sempre il confronto umano rispetto allo spettacolo.

Recitare come atto di coerenza

Anche nelle apparizioni più recenti come attore, Reiner continua a scegliere ruoli che riflettono la sua visione del mondo. Non cerca mai la centralità della scena, ma la coerenza del messaggio. In questo senso, la sua carriera racconta una passione rara: quella per la recitazione come strumento di comprensione, non di vanità.

Rob Reiner resta così una figura fondamentale del cinema americano: non solo per i film che ha diretto, ma per il modo in cui ha saputo abitare i suoi personaggi, dentro e fuori dallo schermo, trasformando ogni ruolo in una presa di posizione culturale.