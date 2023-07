E’ stata una piccola chicca nella passata stagione tv e si appresta ad esserlo anche nella prossima che verrà presentata -fronte Rai- oggi a Napoli. Ci riferiamo a Ribelli, programma di Rai3 il cui debutto è previsto nel pomeriggio di sabato 9 settembre. Abbiamo già dato in anteprima la nuova conduttrice di questo programma, che sarà la già navigata professionista in forza alla Rai da qualche tempo. Federica De Denaro.

Oggi siamo in grado di annunciare i protagonisti, ovvero i Ribelli di questa seconda serie di questa trasmissione. Si parte, come detto, sabato 9 settembre con la storia di Cesare Casella. Ricordiamo tutti la vicenda di Cesare che fu rapito a Pavia il 18 gennaio del 1988. E’ stato vittima di uno dei più lunghi sequestri di persona a scopo di estorsione mai avvenuti in Italia. Fu rilasciato infatti solo il 30 gennaio del 1990, dopo 743 giorni di prigionia. La sua storia è agganciata con quella di sua madre, Angiolina Montagna, ribattezzata madre coraggio.

La mamma di Cesare andò in Calabria e chiese a gran voce la liberazione del figlio ed un maggior intervento dello Stato rispetto alla piaga, allora dilagante, dei sequestri di persona. Nella seconda puntata di Ribelli si cambia completamente registro. Si passa al mondo dello spettacolo con la prima grande icona pop della musica leggera nazionale. Il riferimento è al grande Domenico Modugno, di cui si racconterà la storia, anche da ribelle.

Entrò infatti nel paludato mondo della musica leggera degli anni cinquanta, come un tornado. Portando avanti la sua voglia di cambiare e di lanciare il suo concetto di musica leggera. Ancora oggi attualissimo e fra i più ascoltati e cantanti nel mondo. Terza puntata dedicata a Padre Pio. Andrà in onda sabato 23 settembre in occasione dell’anniversario della morte di Padre Pio. Una delle figure più importanti della chiesa moderna. Amatissimo, ma anche messo in discussione.

Quarta ed ultima puntata di questo ciclo dedicata a Marco Pantani. Icona del mondo dello sport e del ciclismo in particolare. Personaggio amatissimo ancora oggi, protagonista di una storia dalle tinte chiaro scure, ma di una grande integrità morale. Fu uno dei pochi ciclisti a vincere nello stesso anno Giro d’Italia e Tour de France. Una doppietta riuscita a pochissimi. Se ne andò un giorno di febbraio a Rimini nel 2004. Un uomo troppo uomo per il mondo che gli aveva dato la residenza.

Appuntamento quindi con queste quattro storie a Ribelli da sabato 9 settembre nel pomeriggio di Rai3 con la conduzione di Federica De Denaro.