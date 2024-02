Si arricchisce giorno dopo giorno il parco ospiti dello spettacolo di varietà La Tv fa 70. La serata celebrativa in onda mercoledì 28 febbraio su Rai1 condotta e diretta da Massimo Giletti, aggiunge giorno dopo giorno, registrazione dopo registrazione, tanti mattoncini a quella che sarà la sua casa. Vi abbiamo dato conto dell’infornata di ospiti che saranno protagonisti dello show realizzato presso le strutture dell’Auditorium del foro italico in Roma. Non solo, vi abbiamo detto della presenza, insieme a Giancarlo Magalli, del Presidente onorario della tv italiana Pippo Baudo. Ma se ci sarà il Presidente, a La Tv fa 70 sarà presente anche l’amministratore delegato onorario della nostra tv. Il riferimento è a Renzo Arbore.

Renzo Arbore ospite a “La Tv fa 70”

Il creatore di tanti successi televisivi sarà infatti presente a La Tv fa 70 in collegamento dalla sua abitazione romana in via Cortina D’Ampezzo. Collegamento che sarà effettuato presso lo studio casalingo realizzato presso la sua abitazione romana. Lo stesso da dove viene registrato settimanalmente il programma del giovedì sera di Rai2 “Appresso alla musica“.

Ma cosa farà Renzo Arbore a La tv fa 70? Secondo quanto apprendiamo si parlerà dei suoi programmi fatti per il piccolo schermo, da “Speciale per voi” a “L’altra domenica“, da “Quelli della notte” a “Indietro tutta“. E per parlare di questi piccoli gioielli televisivi saranno presenti in studio all’Auditorium del foro italico in Roma alcuni dei personaggi che hanno animato quei programmi. Parliamo di Marisa Laurito, indimenticata centralinista di “Quelli della notte“, Andy Luotto da “L’altra domenica” e Nina Soldano, la Miss Sud di “Indietro tutta“.

Insomma un momento televisivo molto divertente, tutto giocato sul filo dei ricordi di una televisione indimenticabile. Quella appunto di Renzo Arbore. Presenti quindi a La tv fa 70 di Massimo Giletti dunque i due massimi senatori del piccolo schermo nazionale: Pippo Baudo e Renzo Arbore. Vedremo dunque il tutto mercoledì prossimo, 28 febbraio 2024 a partire dalle ore 21:30 su Rai1, subito dopo Affari tuoi, con la conduzione e direzione artistica di Massimo Giletti.