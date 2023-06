Morte di Berlusconi, reazioni dal mondo della tv, della politica e del calcio

Questa mattina è arrivato l’annuncio della scomparsa di Silvio Berlusconi. Nel giro di pochi minuti, sono iniziati ad arrivare le reazioni, i ricordi e i commenti del mondo della televisione, della politica e del calcio. Per la tv uno dei primi ricordi è quello di Giorgio Gori, ora sindaco di Bergamo, in passato storico direttore di Canale 5.

“C’è stato un Berlusconi politico, lontano dalle mie idee ma che ho sempre rispettato, e c’è stato, prima, un Berlusconi imprenditore, per molti anni il mio datore di lavoro, a cui sarò riconoscente per tutta la vita. Entrambi rimarranno nella storia del nostro Paese. Rimarranno” ha scritto su Twitter il marito di Cristina Parodi, una delle giornaliste che insieme a Cesara Buonamici era presente alla fondazione del Tg5.

“Ciao Silvio” ha twittato Barbara d’Urso, che poi in un post Instagram ha aggiunto: “Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai…”.

“A Silvio Berlusconi devo tanto. Ha contribuito a cambiare le sorti della mia vita e della mia carriera. Ricordo, come fosse oggi, la sua telefonata di congratulazioni, dopo la prima diretta di Buona Domenica, nel 1991. Il suo SI a Trenta Ore per la Vita ci diede l’opportunità di realizzare progetti importanti a beneficio di tutti. Era un uomo speciale: capace, acuto, rispettoso ed estremamente simpatico.. Grazie Presidente. A Dio. Un abbraccio sincero a tutta la sua famiglia” è il ricordo di Lorella Cuccarini.

Simona Ventura ha ricordato Berlusconi con queste parole: “La fine di un’epoca. Grazie Presidente per le opportunità, la speranza e fiducia che mi hai sempre donato . Un grande abbraccio ai tuoi ragazzi”. Incoronata Boccia, una delle giornaliste Rai più lanciate del momento, ha deciso di utilizzare queste parole per parlare della scomparsa del Cavaliere: “Hanno tentato in tutti i modi di ammazzarlo, ma la sua eredità di libertà politica, imprenditoriale, culturale, sopravviverà. Grande cordoglio” .

Numerose sono già state le reazioni anche della politica, da quella di Matteo Renzi a quella di Romano Prodi. Se il leader di Italia Viva ha deciso di utilizzare un lungo tweet per ritrarre il suo rapporto con il fondatore di Forza Italia, Prodi lo ha ricordato in un più stringato comunicato. “Berlusconi è un leader che ha esercitato grande influenza nella vita del paese. Abbiamo rappresentato mondi contrapposti, ma la nostra rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inimicizia personale, mantenendoci in un ambito di reciproco rispetto”.

“Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”” questo il ricordo dell’AC Monza. Nel seguente tweet invece il ricordo espresso dall’AC Milan.