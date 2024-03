Spose in affari, The Real Housewives di Roma, Il Salone delle Celebrità e tutti i programmi e le novità su Real Time da marzo a giugno 2024

Real Time, novità marzo – giugno 2024: in arrivo Real Housewives di Roma, Spose in Affari e Hercai – Amore e vendetta

Ieri, a Milano, sono state annunciate le novità della primavera 2024 in onda su Real Time. Dopo aver evidenziato i risultati ottenuti da ‘Casa a prima vista‘ (che tornerà a maggio con la terza stagione inedita in compagnia dei sei agenti immobiliari Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Blasco Pulieri, Corrado Sassu), ‘Il Forno delle meraviglie’ (Stand by me), in cui il maestro panificatore e mugnaio da tre generazioni Fulvio Marino gira l’Italia alla ricerca dei migliori forni e panetterie (dopo la prima stagione sono ai blocchi di partenza le riprese dei nuovi episodi in arrivo a maggio), ‘Primo Appuntamento‘ (con Flavio Montrucchio al timone dell’ottava stagione) e ‘Matrimonio a Prima Vista Italia’ (attualmente è in onda la versione over), sono state presentate alcune delle nuove produzioni da vedere sul canale 31 del digitale terrestre.

Real Housewives di Roma arriva su Real Time

Dal 1° maggio, sbarca ‘The Real Housewives di Roma’ (FTM Produzioni), con il racconto della più che mai esuberante vita quotidiana di sei carismatiche protagoniste della vita mondana e culturale della capitale, tra feste negli attici del centro storico, amicizie e rivalità negli esclusivi circoli sportivi sulle sponde del Tevere e ospiti di sangue blu di griffatissimi vernissage. Il format è l’adattamento originale di un successo internazionale targato NBCUniversal, che aveva già fatto sognare nell’edizione ambientata nell’upper class partenopea.

Spose in Affari su Real Time con Lodovica Comello ed Enzo Miccio

A giugno arriverà “Spose in affari” (Blu Yazmine) con Lodovica Comello ed Enzo Miccio. Il format mette insieme l’eleganza e lo stile del tema “wedding” con le emozionanti dinamiche dell’asta, visto che in ogni puntata tre donne cercheranno di vendere i loro abiti di nozze ad un gruppo di future spose attraverso aste molto speciali.

Oltre a queste due nuovi format, troviamo ‘Il Salone delle Celebrità‘ con Federico Fashion Style alle prese con il cambiamento di look di alcune celebrities (dal 6 aprile) e ‘Cortesie per gli ospiti’ (in access prime time dal 25 marzo con la collaudata coppia Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi e la new entry Tommaso Zorzi).

Sulla scia del successo della serie medical turca “Il Dottor Alì”, confermato con la sua seconda stagione, Real Time rafforza la sua offerta ‘scripted’ con l’arrivo di una nuova serie turca conosciuta in tutto il mondo, ‘Hercai – Amore e vendetta’, in prima serata, dal 15 aprile. La storia della giovane Reyyan, proveniente da una famiglia ricca e potente ma piena di segreti, e del suo amore travagliato con il vendicativo Mirandelle.