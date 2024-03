Primo Appuntamento 2024: nuova stagione, episodi, dove vederlo, quando va in onda, Real Time

Dopo la prima stagione di Primo Appuntamento Hotel, torna la versione classica di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio, in onda su Real Time. A partire da martedì 19 marzo 2024, andrà in onda l’ottava stagione del programma.

Primo Appuntamento è un programma realizzato da Stand by Me per Warner Bros. Discovery. Real Time.

Primo Appuntamento 2024: quando va in onda, dove vederlo

Il programma andrà in onda a partire da martedì 19 marzo 2024 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, alle ore 21:20.

Primo Appuntamento 2024: quanti episodi sono?

L’ottava stagione del programma sarà composta da 5 episodi dalla durata di 75 minuti l’uno.

Come funziona il programma Primo Appuntamento?

In ogni puntata, Flavio Montrucchio accoglie una serie di single alla ricerca dell’anima gemella che si incontreranno per la prima volta al ristorante di Primo Appuntamento.

I protagonisti, durante la cena, si conosceranno, raccontandosi le loro esperienze personali. Al termine della cena, decideranno se continuare a vedersi oppure prendere strade diverse.

Come si fa a partecipare a Primo Appuntamento?

Tutte le informazioni su come partecipare a Primo Appuntamento, sono disponibili sul sito ufficiale di Vivi la Vita, sezione Casting.

Dove si possono vedere le repliche di Primo Appuntamento?

Le sette stagioni precedenti di Primo Appuntamento si possono rivedere su discovery+.

Altri contenuti riguardanti il programma sono visibili sul sito ufficiale di Real Time.

Dove si trova il locale di Primo Appuntamento?

Il ristorante di Primo Appuntamento è ospitato in una villa d’epoca fuori Roma, a Tivoli, che, per quanto riguarda questa nuova stagione, è stata oggetto di un restyling totale, con toni blu e arredi in legno.

Primo Appuntamento: conduttore

Dal 2019, il conduttore del programma è Flavio Montrucchio che ha condotto cinque edizioni della versione originale del programma, due edizioni dello spin-off Primo Appuntamento Crociera e un’edizione del secondo spin-off Primo Appuntamento Hotel.

Come si chiama il barista di Primo Appuntamento?

Il barman di Primo Appuntamento è Mauro Cipollone.

Su TvBlog, è disponibile la sua scheda.

Primo Appuntamento: maître

La maître di Primo Appuntamento è Barbara Antonini.

Su TvBlog, è disponibile la sua scheda.

Chi sono i camerieri di Primo Appuntamento?

La brigata di sala del programma è composta da Daniel, Dounia e Ivan.

Primo Appuntamento 2024: streaming, discovery+

Il programma è visibile anche in streaming sulla piattaforma discovery+. Le nuove puntate sono disponibili dal 12 marzo 2024 in anteprima.