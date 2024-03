Il Salone delle Celebrità: Federico Fashion Style torna su Real Time

Anticipazioni, news, quando inizia, dove vederlo in live streaming Il Salone delle celebrità il nuovo programma di Federico Fashion Style

Ieri sera, con un party super esclusivo, Federico Fashion Style ha presentato un nuovo progetto televisivo che porta per titolo ‘Il Salone delle Celebrità’. L’hair stylist più amato della tv, dopo un periodo di assenza, torna su Real Time, con la versione vip de ‘Il Salone delle Meraviglie’ andato in onda, per cinque edizioni, dal 2019 al 2022 sempre sul canale 31 del digitale terrestre.

Alla festa di presentazione, il parrucchiere delle dive ha voluto gli amici e le amiche di sempre ed un nutrito gruppo di celebrities che, in qualche modo, hanno contribuito al suo successo mediatico: Valeria Marini (che considera come la sua stella portafortuna. L’ex stella del Bagaglino, infatti, è la madrina della figlia Sophie Maelle), Delia Duran, Alex Belli, Cecilia Capriotti, Romina Pierdomenico, Giulia Nati, Candida Morvillo, Patrizia Groppelli, Giacomo Urtis, Sarah Altobello, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Guenda Goria e Mirko Gancitano.

Nel promo ufficiale del programma, oltre alle invitate della serata, compaiono anche star del calibro di Nadia Rinaldi ed Alba Parietti. Attrici, conduttrici, influencer ed ex concorrenti di reality che si sono fatte rifare il look da Federico Fashion Style.

Negli anni di carriera, Federico Lauri (il vero nome di Fashion Style) ha curato i capelli anche di Paola Turci, Laura Pausini, Giulia De Lellis, Francesca Pascale. Si è guadagnato anche l’imitazione di un fuoriclasse come Ubaldo Pantani.

Il Salone delle Celebrità: dove vederlo in live streaming

Affariitaliani.it riporta che il programma dovrebbe andare in onda su Real Time a partire dal 6 aprile 2024 alle 16:50. E, come sempre, sarà visibile anche su Discovery+.

Negli ultimi anni, Federico ha centellinato minuziosamente la propria presenza in tv, tornando, quest’anno, sul canale dove tutto è nato: è stato giudice dell’ultima edizione de ‘La Pupa e il Secchione show’. Ha preso parte, in qualità di concorrente, all’edizione 2021 di ‘Ballando con le stelle’. E’ stato protagonista di alcune interviste cult a ‘Belve’ da Francesca Fagnani, ‘Verissimo’ da Silvia Toffanin e ‘Generazione Z’ di Monica Setta.