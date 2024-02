Re Carlo III, la diagnosi di cancro apre i tg britannici

Re Carlo III ha il cancro: la notizia è stata diffusa da Buckingham Palace con un comunicato che non ha precedenti per ‘trasparenza’, sebbene non siano state specificate le caratteristiche della malattia e il suo grado di avanzamento. Sin dal ricovero per gli accertamenti alla prostata, Re Carlo III ha voluto che i sudditi fossero informati per evitare speculazioni e per invitare alla prevenzione: con lo stesso spirito, il sovrano ha voluto che la notizia della sua malattia fosse resa pubblica.

Il comunicato di Buckingham Palace

“Comunicato da Buckingham Palace. Nel corso dei recenti accertamenti ospedalieri per un ingrossamento benigno della prostata, è emersa una differente, e ulteriore, causa di preoccupazione. Successive analisi hanno portato all’identificazione di una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato oggi le cure, che si svolgeranno secondo una programmazione schedulata: i medici hanno raccomandato al Re di posticipare gli impegni pubblici. In questo periodo, però, Sua Maestà continuerà a occuparsi, come sempre, degli affari di Stato e delle questioni burocratiche. Il Re ringrazia i medici per l’immediato intervento, reso possibile grazie al suo recente controllo. Il sovrano ha piena fiducia nelle cure ed è impaziente di tornare ai suoi impegni pubblici, il prima possibile. Sua Maestà ha deciso di rendere pubblica la propria diagnosi per evitare ogni tipo di speculazione e nella speranza che aiuti l’opinione pubblica mondiale a comprendere la condizione dei malati di cancro”

Gli approfondimenti BBC

Il comunicato diffuso da Palazzo ha aperto le edizioni dei TG delle emittenti britanniche a partire dalle 18. BBC News sta commentando la notizia con uno speciale in onda dalle 22 (21:00 ora locale): l’evento ha ovviamente catalizzato l’attenzione del servizio pubblico britannico, che segue e commenta la situazione con la sua proverbiale misura. Il tono della no-stop che sta di fatto accompagnando la programmazione serale della all-news della tv di Stato non è apocalittico, per quanto preoccupato, e volto soprattutto a capire cosa sta succedendo, quale sia la situazione a Palazzo e quanto sia importante la prevenzione.

Gli approfondimenti hanno permesso di avere alcune precisazioni dal portavoce del sovrano, che ha negato si tratti di un cancro alla prostata, ma che non ha fornito informazioni precise sul tipo, e sullo stadio, della malattia. Re Carlo III ha informato di persona i fratelli e i figli, William e Harry: quest’ultimo arriverà a Londra nei prossimi giorni per fare visita al padre, mentre William è anche alle prese con la convalescenza della moglie Kate, reduce da un impegnativo intervento chirurgico di cui non sono stati resi noti i dettagli, ma che la costringe a una lunga convalescenza.

Ricordiamo che Re Carlo III, 75 anni compiuti a novembre, è sovrano dall’8 settembre 2022, giorno della scomparsa della Regina Elisabetta II ed è stato incoronato lo scorso maggio con una suggestiva cerimonia seguita in diretta tv da mezzo mondo.