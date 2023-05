Il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III è arrivato: gli occhi del mondo sono pronti a seguire in diretta tv e streaming l’incoronazione del nuovo Re d’Inghilterra e della regina consorte Camilla e lo faremo anche noi, con il nostro liveblogging al via intorno alle 11.30, seguendo lo speciale del Tg1. Ma le dirette di commento sull’evento reale di punta di questo decennio iniziano molto prima sia su Real Time che su La7, quindi qualche incursione sugli altri canali non è affatto esclusa, come immaginabile. E per avere un ventaglio di tutte le dirette che in Italia permetteranno di seguire live l’incoronazione di King Charles III vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Grande attesa per un evento che è stato trasmesso per la prima volta in televisione nel 1953, quando corona, scettro e globo furono consegnate a Elisabetta II: esattamente 70 anni dopo le insegne passano nelle mani del figlio Carlo, che attende questo momento proprio da sette decenni. Al fianco di Carlo ci sarà sua moglie, Camilla: venti anni fa sarebbe stato inimmaginabile pensare che Camilla Parker-Bowles, da sempre amata da Carlo, ma da sempre osteggiata in famiglia perché non aderente alle necessità della Famiglia Reale con i suoi trascorsi sentimentali, potesse diventare regina. L’amore dei sudditi per la Principessa Diana, che aveva denunciato e sofferto la presenza di Camilla nel suo “affollato matrimonio”, come lo descrisse la stessa Lady D nella discussa intervista concessa alla BBC, ha a lungo reso la vita difficilissima all’attuale sovrana e anche a Re Carlo, accusato della crisi matrimoniale con l’amata Principessa. A 25 anni dalla morte di Diana, invece, i sudditi mostrano grande entusiasmo per la neo-coppia di sovrani. L’attenzione, ormai, è più concentrata sulle assenze che sulle presenze: il riferimento, ovviamente, è per l’assenza di Meghan Markle, mentre il principe Harry sarà presente alla cerimonia di incoronazione del padre; del resto una sua assenza sarebbe stata una scortesia istituzionale senza precedenti.

Grande curiosità anche per capire in che modo la cerimonia è stata semplificata dal Re Carlo per renderla più aderente alla contemporaneità, alla sostenibilità e con un occhio ai costi. Vedremo anche se il momento dell’unzione sarà trasmessa in tv.

Tutto pronto, dunque. God save the King.