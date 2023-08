Anche alla vigilia del Ferragosto in casa Rai c’è spazio per una polemica. Il caso nasce dalle nuove nomine dei vicedirettori di Rai News 24. Infatti, il direttore Paolo Petrecca non ha confermato i tre vicedirettori Alberto Romagnoli, Oliviero Bergamini e Diego Antonelli, che aveva trovato quando era stato nominato.

In particolare, a destare qualche perplessità è l’esclusione di Antonelli, volto noto anche al pubblico per la sua partecipazione a Il Circolo degli anelli (e poi Il circolo dei mondiali).

Il diretto interessato al momento pubblicamente non fa polemica, ma non è un caso che poche ore fa via Twitter abbia rivendicato i dati certificati da Audiweb che riguardano il sito Rainews.it, di cui si è occupato dopo essere stato assunto da Campo dall’Orto in quanto giornalista esperto di digitale.

Sono usciti i dati AudiWeb di giugno, l’ultimo della mia gestione di https://t.co/GPDODU5duv che conferma la nona posizione di maggio ma segna un nuovo record di utenti unici superando i 14 milioni. Dal milione e 600 mila di un anno e mezzo fa il salto è impressionante. 1/2 — Diego Antonelli (@Danton70) August 12, 2023

Diego Antonelli fuori da vicedirezione Rainews, le reazioni dei colleghi

La mancata riconferma di Diego Antonelli fa discutere anche perché Rai News 24 negli ultimi tempi è stata criticata per atteggiamenti considerati eccessivamente compiacenti nei confronti del governo (il caso più clamoroso a metà luglio con una giornalista che ritirò la firma sul pezzo relativo al caso La Russa jr e alla polemica legata ai commenti della ministra Roccella e di Filippo Facci). Il suo direttore Petrecca, peraltro, fu nominato durante il governo Draghi su indicazione di Giorgia Meloni, come risarcimento per il fatto che Fratelli d’Italia non avesse avuto un posto in Cda.

Sui social alcuni colleghi di Antonelli hanno espresso solidarietà nei suoi confronti, non senza polemica verso la Rai. Carlo Verdelli, che nel 2016 lo portò sulla tv pubblica quando era direttore dell’Offerta informativa, ha spiegato:

Diego Antonelli, per eleganza, non dice è che è stato tolto dalla vicedirezione di Rainews, nonostante gli strepitosi risultati del sito che gestiva. Legittima scelta di ogni nuova gestione? Ma va’. È uno schiaffo prepotente al merito e a chi paga il canone. Me compreso

Anche l’ex direttore di Rai News 24 (da luglio 2020 a novembre 2021) Andrea Vianello, oggi direttore generale della Radio Televisione della Repubblica di San Marino, ha preso le difese di Antonelli, con frecciatina velenosa contro ‘ignoti’ (si fa per dire):

Tutti sanno, Diego, che il portale è frutto del tuo lavoro e del tuo progetto. E lo sa anche chi fa finta di non ricordarlo. Avanti tutta — Andrea Vianello (@andreavianel) August 13, 2023

Per la cronaca, al posto di Antonelli arriva Francesca Oliva dal Tg1, dopo aver fatto parte dalla squadra di RaiNet, il portale digitale di cui per molti anni è stato presidente l’attuale dg Giampaolo Rossi. Nominati vice anche Paolo Poggio, già caporedattore centrale di Rai News24, e Cristina Prezioso, data in quota 5 Stelle, attuale caporedattore del desk alba.