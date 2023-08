Rai, tutti i vice direttori (Retroscena TvBlog)

Vi abbiamo dato conto qui su TvBlog dei vice direttori dei dipartimenti di genere della televisione pubblica. Siamo partiti con l’intrattenimento day time della Rai. Poi siamo passati all’approfondimento e alla cultura. chiudendo con l’intrattenimento prime time. Oggi qui completiamo le nomine dei vice direttori con tutte le altre strutture della televisione di Stato. Vediamo dunque l’organigramma completo della Rai che si appresta a partire con la stagione tv. La prima con questa nuova dirigenza, capitanata dal duo Roberto Sergio e Giampaolo Rossi.

I vice direttori di Rai fiction e Kids

Partiamo qui dalla direzione fiction con il vice direttore vicario Giancarlo Biacca, che avrà la responsabilità della “Pianificazione, Gestione e Marketing Operativo”. Gli altri vice di Maria Pia Ammirati sono Ivan Carlei, che sarà responsabile della struttura “Serialità 1 e progetti speciali”. Francesco Nardella, che avrà la responsabilità del “Coordinamento editoriale“. Per la direzione Kids nominata vice direttore vicario di Luca Milano l’esperta Maria Bollini, a cui farà capo la responsabilità di “Produzione interna ed eventi”.

Rai Cultura

Abbiamo già detto della direzione cultura di Silvia Calandrelli con Rosa Anna Pastore a cui farà capo la struttura “Divulgazione e attualità culturale“. Giuseppe Giannotti, responsabile di “Storia ed anniversari”. Piero Alessandro Corsini, responsabile di “Musica colta e performing arts“. Lorenzo Ottolenghi, responsabile della struttura “Educational“. Cecilia Valmarana, a cui farà capo la struttura “Programmi ed eventi cinematografici”.

Rai Documentari e approfondimenti

Passiamo alla direzione documentari di Fabrizio Zappi. Qui è stato nominato vice direttore vicario Luigi Del Plavignano, che avrà la responsabilità della “Pianificazione economica e mezzi” (di seguito “PEM“). Ricordiamo i vice direttori della direzione approfondimento di Paolo Corsini. Vice direttore vicario e responsabile della “PEM” è Marco Caputo. Vice direttore con la responsabilità della struttura “Approfondimento 1” Federico Zurzolo. Chiara Capuani nominata vice direttore e responsabile della struttura “Approfondimento 2“. Giovanni Alibrandi, Maria Lucente e Bruno Luverà sono stati nominati vice direttori, rispettivamente responsabili delle strutture “Approfondimento 3,4 e 5″. Milo Infante e Sigrfrido Ranucci restano vice direttori ad personam.

Rai Intrattenimento day time

Ricordiamo i vice direttori dell’intrattenimento day time di Angelo Mellone. Sono stati nominati Anna Nicoletti, vicario e responsabile della “PEM“. Quindi nominati vice direttori Elsa Di Gati, Massimiliano De Santis e Stefano Rizzelli, responsabili rispettivamente delle strutture “Day time 2,3,4“. Marcello Masi, attuale conduttore di Camper, è stato nominato vice direttore ad personam. Nominato capo nucleo produttivo di Vita in diretta, che per altro conduce, Alberto Matano.

Intrattenimento prime time e digital

Per quel che riguarda l’intrattenimento prime time di Marcello Ciannamea, come già detto, conferma in blocco dei vice direttori precedenti. Ovvero Federica Lentini. Raffaela Sallustio, Claudio Fasulo, Giovanni Anversa e Fabio Di Iorio. New entry Williams Di Liberatore come capo struttura. Alla direzione Raiplay e Digital di Elena Capparelli, vice direttore vicario Silvia D’Angelantonio. A lei farà capo la “PEM” della struttura web della Rai.

Distribuzione

Chiudiamo questa grandinata di nomi con la direzione distribuzione di Stefano Coletta. Che ha nominato suo vicario Antonio Catini, a cui farà capo la struttura “Pianificazione e trasmissione“. Vice direttore poi dell’offerta canali Sara Veneto.