UPDATE: Pochi minuti fa è arrivata anche la risposta di Paolo Conticini alle parole affidate ai social da Todaro:

Caro Raimondo Todaro sono sorpreso da queste tue dichiarazione credo dettata dal nervosismo per l’eliminazione di ieri. Non capisco perché nei fai un fatto personale quando dico che io e Veera non abbiamo avuto bisogno di inventarci storie d’amore. Per quanto riguarda te ed Elisa non ho MAI creduto ci fosse qualcosa tra voi fuori dal ballo. Si vede lontano chilometri che non c’è proprio niente. Se poi c’è stato qualcuno che l’ha pensato vuol dire che ha avuto tanta fantasia. Per quanto riguarda le parole di Zazzaroni credo siano più che ovvie. C’era uno scontro diretto e la giuria doveva scegliere una coppia. Chi avrebbe dovuto scegliere? Tu sei un professionista e dovresti saperlo. Sì ero uno dei favoriti ma credo non più di voi che nonostante non avete ballato, o avete ballato poco siete arrivati alla finale. È solo un gioco Raimondo e l’hai vinto credo 5-6 volte.

Ballando con le Stelle è terminato ieri sera con la proclamazione di Gilles Rocca come vincitore di questa quindicesima edizione, ma parrebbe che ancora oggi alcune tensioni non si siano spente. Raimondo Todaro infatti in serata ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories indirizzate a Paolo Conticini, che nel pomeriggio aveva rilasciato alcune dichiarazione a Domenica In.

Caro Paolo Conticini sia io che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi (lo avevano ribadito anche qualche ora prima a Da noi… a ruota libera, ndr)… se poi qualcuno pensa che non sia vero non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole di Ivan Zazzaroni che a sua insaputa aveva il microfono aperto…

Il maestro di Ballando con le Stelle posta poi due stories del fratello Salvatore, in cui, come si può recuperare anche su Rai Play, Zazzaroni dice: “Qui finisce cinque a zero”. L’interpretazione che invece ha fornito il fratello di Todaro delle parole del giurato è: “Devono vincere cinque a zero (con probabile riferimento alla coppia Conticini- Kinnunen dal momento che poi si è rivelato quello l’esito della sfida, ndr).

Per concludere Todaro si lascia andare ulteriormente nella storia seguente:

Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca…

Quali sono state quindi le parole che hanno fatto infuriare tanto il maestro di Elisa Isoardi? Come si può capire dal primo messaggio postato, quelle di Paolo Conticini, nel corso della puntata odierna di Domenica In. L’attore, intervenendo nel salotto di Mara Venier, nello spazio Ballando di domenica, ha fatto un bilancio della sua esperienza nel dancing show di Rai 1: