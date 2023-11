È in arrivo su Rai2 una nuova produzione di intrattenimento. Si tratta di Raiduo, programma con Ale e Franz annunciato la scorsa estate insieme a Liberi tutti (Bianca Guaccero) e Fake show (Max Giusti) che non hanno avuto particolare fortuna in termini di audience. La trasmissione guidata dai due comici milanesi diventati popolari grazie a Zelig andrà in onda a partire da lunedì 4 dicembre in prima serata, dalle ore 21.15.

TvBlog è un grado di anticipare che la protagonista femminile della prima puntata sarà Roberta Morise. Per la showgirl, conduttrice con Tinto di Camper in viaggio (Rai1), si tratta del ritorno nella fascia che ha frequentato per tre stagioni accanto a Carlo Conti con I migliori anni. Attualmente è impegnata su Food Network con Calabria a tavola, mentre a gennaio sarà al timone di Linea Verde Discovery.

Nella seconda puntata, stando a quanto ci risulta, ci sarà invece l’ex Miss Italia Francesca Chillemi, oggi affermata attrice di fiction (Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, della cui seconda stagione sono in corso le riprese).

A proposito di registrazioni, quelle di Raiduo si stanno tenendo in questi giorni a Milano. Tra gli altri ospiti che siamo in grado di anticipare ci sono l’attore Enzo Iacchetti e il cantautore Francesco Gabbani. Nel cast il musicista Paolo Jannacci. Le puntate previste sono tre.

Raiduo: il nuovo programma tv di Ale e Franz

Raiduo sarà l’occasione per la coppia comica composta da Ale e Franz di celebrare i primi trent’anni di carriera. A firmare il programma Alessandro Pozzoli.

Verranno riproposti sul palco i più celebri e solidi sketch della coppia, alternati alle visite di altri artisti che, venendo ad omaggiare gli amici Ale e Franz, a loro volta giocheranno a riproporre i propri pezzi storici.

Non mancheranno, naturalmente, neanche Gin e Fizz.