Sono iniziate oggi nel Lazio le registrazioni di Linea Verde Discovery, lo spin off dello storico titolo Rai Linea Verde, dedicato al racconto delle imprese italiane impegnate nella ricerca di un futuro sostenibile. TvBlog è in grado di anticipare che alla conduzione ci sarà Roberta Morise. Il format del programma resta lo stesso di sempre e vede al centro la narrazione del territorio e dei suoi prodotti, con l’aggiunta di un ulteriore tocco “green” nel racconto di borghi e tradizioni, natura e cucina, artigiani e imprese degli angoli più suggestivi e autentici del nostro paese.

Stando a quanto ci risulta, saranno quattro le puntate (con possibilità di allungamento) per questa nuova edizione. Nelle precedenti stagioni alla conduzione di Linea Verde Discovery si erano alternati Fabio Gallo, Giulia Capocchi, Angela Rafanelli, Barbara Pedrotti, Federico Quaranta e, Monica Caradonna (ora passata a Linea Verde Life, con Elisa Isoardi).

La produzione di Linea Verde Discovery è targata TvCom. Si tratta di un branded content, ovvero di un programma realizzato con il contributo di aziende sponsor.

Roberta Morise e l’impegno su Food Network

Per Roberta Morise, protagonista dell’estate di Rai1 – al fianco di Tinto – ormai da due anni con Camper e Camper in viaggio, quello appena descritto non è l’unico impegno televisivo. La conduttrice 37enne, infatti, tornerà nelle prossime settimane su Food Network (canale del gruppo Warner Bros. Discovery) alla guida di Calabria a tavola, un omaggio alla terra di cui è originaria. A febbraio scorso aveva battezzato la versione sanremese del format che mescola musica, costume e cucina.