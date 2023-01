Sanremo non è solo su Rai1, ormai da qualche tempo. Sanremo è quasi ovunque. Sanremo è anche su Food Network. Infatti, stando a quanto risulta a TvBlog, sabato 11 febbraio – giornata in cui su Rai1 andrà in scena la finale del Festival – alle ore 17.15 sul canale tematico di Discovery, andrà in onda Sanremo a tavola, un viaggio gastronomico tra musica, costume e cucina, per conoscere da vicino i piatti della tradizione ligure e quelli della Città dei Fiori. Alla conduzione ci sarà Roberta Morise, che la scorsa estate ha guidato insieme a Tinto Camper su Rai1 (come vi abbiamo già raccontato pochi giorni fa, la coppia di conduttori dovrebbe essere confermata anche per la prossima estate).

Roberta Morise sbarcherà a Sanremo per un racconto on the road sulle tradizioni culinarie della zona, le eccellenze del mondo del food sanremese e il forte legame che esse hanno assunto con la kermesse musicale. In particolare, la conduttrice si recherà nei ristoranti simbolo della movida della città (come “La Pignese” e “Le Quattro Stagioni da Gaetano”), alle “Cantine Sanremesi” (il tempio dello street food locale), nella cucina di una famiglia del posto per imparare a realizzare i piatti più amati e nelle pasticcerie per i dolci tipici.

Sarà l’occasione, inoltre, per conoscere le abitudini a tavola dei protagonisti e degli appassionati del Festival di ieri e di oggi. E per raccontare i segreti delle ricette tradizionali del cappon magro, ma anche dei ravioli ripieni di borragine, ortiche e bietole, del brandacujun, fino ai baci di Sanremo.

Sanremo a tavola sarà uno speciale della durata di circa un’ora e sarà prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros Discovery. Il format sarà disponibile in streaming su discovery+, subito dopo la messa in onda lineare. A firmare il programma sono Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli, mentre la regia è firmata da Alessandro Valbonesi.