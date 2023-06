Alessandro Besentini, da Rho. Francesco Villa da Milano. Questi i loro nomi all’anagrafe. In scena sono per tutti Ale e Franz. Il duo comico formatosi nel 1994 e diventato famoso grazie al varietà di Canale 5 Zelig. Programmi televisivi, ma anche spettacoli teatrali e film nel prestigioso curriculum di questa coppia.

Parliamo qui su TvBlog di loro perchè nella prossima stagione televisiva saranno protagonisti di uno show televisivo in onda nel prime time di Rai2. Un Ale e Franz show and friends, potremmo chiamarlo. Si tratta di un varietà in tre puntate che celebrerà i primi trent’anni di questa fortunata coppia di comici.

Tre prime serate che andranno in onda su Rai2 nella prossima stagione tv. Serate che saranno posizionate sulla rete fondata da Massimo Fichera insieme a quelle già anticipate da queste parti. Ci riferiamo al nuovo varietà con Max Giusti e il Liberi tutti di Silvio Testi. Ale e Franz li abbiamo visti spesso ultimamente in Rai. Li ricordiamo fra i protagonisti di Improvviserai e Corso Sempione 27 proprio su Rai2. Ma anche fra gli ospiti fissi del programma di varietà di Rai3 Che tempo che fa. Lunga e abbondante anche la presenza sulle reti Mediaset di Ale e Franz.

Sono stati protagonisti infatti in Mai dire gol, Ale e Franz show e Buona la prima su Italia 1. Ora è la volta di tornare nel prime time di Rai2 con queste tre nuove prime serate. Come detto questo programma sarà l’occasione per festeggiare i 30 anni della loro carriera. Proporranno i loro cavalli di battaglia insieme a tanti amici.

Appuntamento dunque con questo Ale e Franz and friends, in tre prime serate dalle frequenze della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo.