Tutte le informazioni su Raiduo, il nuovo show di Ale e Franz, in onda in prima serata su Rai 2 ogni lunedì, per tre puntate.

Raiduo è uno show comico con protagonisti Ale e Franz che andrà in onda su Rai 2 durante il mese di dicembre 2023.

Con questo programma, che consiste in tre puntate in onda in prima serata, il duo comico milanese coronerà e celebrerà trent’anni di carriera.

Raiduo è un programma ideato da Alessandro Pozzoli, con il contributo di Giampiero Solari (autore di show televisivi storici come Francamente me ne infischio, Torno sabato o Stasera pago io), a cura di Danila Giarda. Produttore esecutivo, Maria Grazia Morino. La regia è firmata da Fania De Risi.

Quando va in onda Raiduo con Ale e Franz?

Il nuovo show di Ale e Franz andrà in onda su Rai 2, in prima serata, da lunedì 4 dicembre, a partire dalle ore 21:20. Il programma sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, dove sarà possibile recuperarlo o rivederlo anche dopo la messa in onda.

Le altre puntate andranno in onda lunedì 11 e lunedì 18 dicembre 2023.

Raiduo con Ale e Franz: ospiti

Tra gli ospiti che vedremo nel corso di queste tre puntate, ci saranno Enzo Iacchetti, Roberta Morise, Francesco Gabbani, Claudio “Greg” Gregori, Francesca Chillemi, Francesco Pannofino, Maurizio Casagrande, Kekko Silvestre dei Modà, Francesca Fialdini, Max Tortora, Saverio Raimondo e Marco Masini. Gli ospiti del programma sono stati svelati in anteprima da noi di TvBlog.

Ospite musicale fisso sarà Paolo Jannacci con la sua house band.

Ale e Franz: personaggi

Tra i personaggi e gli sketch che Ale e Franz riproporranno in questo spettacolo, ci saranno i gangster Gin e Fizz, i vecchietti che litigano continuamente, commentando la loro vita, e la celebre gag della panchina, dove Ale viene disturbato in tutti i modi da Franz, sketch dal quale provengono i tormentoni “È tanto che aspetti?” e “Oh, fly!”.

A questi personaggi, se ne affiancheranno altri: i due comici, infatti, interpreteranno anche due truccatrici che aspirano a diventare star del piccolo schermo e due neonati, ancora nelle culle della nursery, già informatissimi sulla vita che li aspetterà.

Ale e Franz: film e programmi tv

Nel corso della loro carriera televisiva, Ale e Franz hanno preso parte ai seguenti programmi: Zelig, Mai dire gol, Che tempo che fa, Quelli che il calcio, Pippo Chennedy Show, Convenscion e Seven Show.

Gli show televisivi dove sono stati protagonisti e conduttori, invece, sono stati Buona la prima!, Ale e Franz Sketch Show, A&F – Ale e Franz Show, Improvviserai, Fuori tema e Corso Sempione 27.

Al cinema, invece, sono stati protagonisti dei film La terza stella e Mi fido di te.

Il loro ultimo spettacolo teatrale si intitola Comincium, andato in scena nel 2021.