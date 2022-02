Cosa andrà in onda nelle prime serate di Rai2 ad aprile e maggio 2022? La risposta arriva grazie ai palinsesti pubblicati nelle scorse ore Rai Pubblicità (soggetti a variazioni). L’offerta editoriale di Rai2 per il prime time si snoda tra tante serie tv, qualche conferma nei programmi di intrattenimento e vari film.

Nel dettaglio, la serata della domenica prevede il binomio The Rookie–Blue Bloods, mentre il lunedì dopo Delitti in paradiso, dall’11 aprile ospiterà la nuova edizione di Made In Sud, quasi sicuramente senza Stefano De Martino e con la new entry Lorella Boccia, come anticipato da TvBlog. Lo show comico realizzato a Napoli (in diretta) andrà avanti fino al 30 maggio. Al martedì Stasera tutto è possibile continuerà fino al 12 aprile, mentre la seconda edizione de La Caserma avrà inizio il 3 maggio e terminerà il 31 dello stesso mese.

Mercoledì sera all’insegna di Volevo fare la rockstar 2 fino al 13 aprile (poi film). Il menù del giovedì sera prevede film fino al 28 aprile, un appuntamento firmato Rai Doc per il 5 maggio e Boss in Incognito dalla settimana successiva fino al 2 giugno.

Venerdì NCIS, NCIS Hawaii e film, con Belve di Francesca Fagnani in seconda serata fino al 22 aprile. Nessuna sorpresa neppure il sabato, con FBI, FBI International e Ultima Traccia Berlino.

A proposito di seconda serata, Tonica di Andrea Delogu in onda fino al 5 maggio, Ti Sento di Pierluigi Diaco al via il 19 aprile (fino al 31 maggio). Una pezza di Lundini previsto al mercoledì.

Per quanto riguarda il daytime, va segnalato che la chiusura di Detto Fatto è prevista per il 5 maggio. Quella in onda in tale data potrebbe essere l’ultima puntata di sempre del programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero. Infine, al sabato, Il Provinciale di Federico Quaranta terminerà la stagione il 30 aprile, così come Generazione Z, il nuovo programma di Monica Setta. Cook 50 sarà posizionato il sabato mattina e avrà la conduzione di Alessandro Greco, come da TvBlog anticipato. Alla domenica, secondo quanto ci risulta e a dispetto di quanto riportato sul palinsesto di Rai Pubblicità, Citofonare Rai2 dovrebbe terminare la messa in onda l’8 maggio (e non il 10 aprile come riportato nel palinsesto di Rai Pubblicità e neanche il primo maggio come vi avevamo svelato, perché andrà recuperata la puntata di domenica 5 marzo, che non sarà trasmessa per lasciare spazio alla coppa del mondo di sci).