Citofonare Rai2 si allunga. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, il programma della domenica mattina di Paola Perego e Simona Ventura dovrebbe avere tre puntate in più di quelle che erano state inizialmente previste.

In particolare Citofonare Rai2 avrebbe dovuto salutare i telespettatori domenica 10 aprile e invece lo farà soltanto il primo maggio. Nel dettaglio la puntata del 17 aprile è da considerarsi il recupero di quella che non andrà in onda tra due giorni, a causa della variazione di palinsesto motivata dalla diretta del Super G Femminile della coppa del mondo di sci alpino. Gli appuntamenti del 24 aprile e del primo maggio sono invece un vero supplemento e vanno letti come una sorta di premio da parte della rete diretta da Massimo Lavatore nei confronti della trasmissione che col passare delle settimane sembra stia consolidando il suo pubblico.

L’allungamento di Citofonare Rai2 garantirà al programma la riconferma nel palinsesto della prossima stagione? La risposta, al momento, non esiste, anche se la sensazione è che si tratti di una ipotesi più che credibile, soprattutto nell’ottica di dare continuità alla programmazione della seconda rete della tv pubblica.

Intanto, nelle prossime ore sarà finalmente chiarito se Simona Ventura avrà un ruolo all’interno del Festival di Sanremo, al via il primo febbraio su Rai1. Il forfait dello scorso anno, causa covid, aveva fatto ipotizzare che il direttore artistico e conduttore Amadeus avrebbe richiamato la collega e amica. Ma, ad ora, non si hanno notizie ufficiali in questo senso. L’unica certezza è che Citofonare Rai2 andrà in onda la domenica subito prima e quella subito dopo il Festival, 30 gennaio e 6 febbraio, regolarmente dagli studi di Roma.