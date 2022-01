Ad ottobre scorso su TvBlog abbiamo dato conto del taglio di alcuni titoli di Rai2 voluto dall’amministratore delegato Carlo Fuortes. Tra questi risultava esserci anche Cook50, programma dedicato a tutti coloro che amano cucinare, ma non hanno mai abbastanza tempo per farlo, in onda al sabato mattina. La novità degli ultimi giorni è che – stando a quanto ci risulta – la trasmissione si farà e sarà proposta nelle prossime settimane sulla rete diretta da Massimo Lavatore.

In base alle indiscrezioni in nostro possesso, dovrebbero essere dodici le puntate previste di Cook50 e per la conduzione sarebbe in pole Alessandro Greco. Una scelta, quella del conduttore di origini pugliesi, che andrebbe interpretata come una conferma di fiducia da parte dei dirigenti Rai dopo i buoni risultati ottenuti alla guida di Dolce Quiz, branded legato al mondo food, andato in onda nell’autunno scorso proprio nello slot del sabato mattina su Rai2.

Cook50, prodotto dalla Triangle Production, sembrava inizialmente destinato a Samanta Togni, che aveva parlato pubblicamente del nuovo titolo e che nella stagione scorsa aveva condotto Domani è domenica. La scelta di affidare la trasmissione ad Alessandro Greco sarebbe il frutto della volontà di Rai2 di tornare a puntare, dopo qualche scelta azzardata del recente passato, su volti credibili e popolari, conosciuti dalla grande platea televisiva.

Il programma dovrebbe essere registrato nelle prossime settimane e andare in onda in primavera, come detto il sabato mattina su Rai2.