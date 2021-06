Cook50: su Rai 2 un nuovo programma di cucina condotto da Samanta Togni

Samanta Togni, premiata dal Moige per la prima stagione di Domani è domenica, nell’ambito della XIV edizione della Guida critica ai programmi televisivi family friendly “Un Anno di Zapping… e di like 2020-2021”, a fine novembre, al sabato, all’ora di pranzo, su Rai 2, condurrà Cook50, programma dedicato a tutti coloro che amano cucinare ma non hanno mai abbastanza tempo per farlo. La Togni, insieme ad uno chef, ospiterà un personaggio famoso del mondo della televisione, del cinema, dello sport e della canzone a cui verrà assegnato un menu da realizzare, pensato per essere completato in 50 minuti con la tecnica della cucina mista, con particolare riguardo alla cucina green e compatibile con la sostenibilità ambientale.

Per l’ex insegnante di ‘Ballando con le stelle’, si tratta di una nuova avventura professionale in qualità di conduttrice dopo l’esperienza, terminata da qualche settimana, accanto a Giancarlo Magalli a ‘I Fatti vostri’ sempre sulla seconda rete di Stato.

Il Premio del Moige a Samanta Togni per Domani è Domenica

Samanta Togni, sui propri social, ha ringraziato il Moige per il prestigioso riconoscimento per la prima edizione di ‘Domani è domenica’ condotto, quest’anno, al weekend, sempre su Rai 2:

Grazie al @moige_onlus per questo prestigioso premio dato a #domanièdomenica @instarai2 💚 #unveroonore #unagrandesquadra.

Il post è corredato dalla motivazione che ha spinto l’associazione dei genitori a consegnarle il premio: