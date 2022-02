Nelle scorse ore Rai Pubblicità ha reso nota l’offerta editoriale di Rai1 per i mesi di aprile e maggio 2022. Il palinsesto comunicato consente di confermare alcune indiscrezioni circolate nel recente passato riguardanti in particolare il prime time (ovviamente, non sono da escludere variazioni, spostamenti e cancellazioni – a marzo, per esempio, era previsto lo show di Clementino e Massimo Ranieri, che invece non si farà, per ora).

Partiamo dalla serata della domenica, che resterà all’insegna di fiction e film. Dopo la serie Noi, in programma fino al 10 aprile, spazio ad alcune repliche, dal tv movie Rita Levi Montalcini (il 24 aprile) agli episodi “restaurati” de Il Commissario Montalbano a maggio.

Il lunedì sera, dal 4 aprile al 9 maggio, spazio a Sopravvissuti, la fiction in sei puntate con Lino Guanciale. Poi sarà la volta della miniserie dal titolo Letizia Battaglia (16 e 23 maggio), con protagonista Isabella Ragonese. Anche il martedì ospiterà la serialità. Fino al 5 aprile andrà in onda Studio Battaglia, mentre dalla settimana successiva, fino alla fine del mese, toccherà a Presunto Colpevole. Il 17 maggio sarà la volta del film Romanzo radicale, dedicato a Marco Pannella, mentre il 24 è prevista la commedia di Eduardo De Filippo Non ti pago.

Per la serata del mercoledì va segnalata la cerimonia di consegna dei David di Donatello, fissata per l’11 maggio, mentre la settimana successiva lo spazio culturale sarà affidato a Rai Doc. Per il resto film.

Il giovedì c’è la certezza Don Matteo, la cui tredicesima stagione (con l’avvicendamento Terence Hill-Raoul Bova, dovrebbe iniziare il 31 marzo) andrà avanti fino al 2 giugno (con penultimo appuntamento fissato a martedì 31 maggio).

Novità per la prima serata del venerdì di Rai1. A inizio aprile sono previste le due puntate di Ci vuole un fiore, nuovo programma prodotto dalla Ballandi e condotto dall’inedita coppia formata da Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. A seguire, in prossimità della Pasqua, il 15 aprile lo speciale di Porta a porta per la Via Crucis di Papa Francesco. Dal 22 aprile ecco il nuovo titolo di Carlo Conti, ossia The Band, show musicale sulle cover band. L’esperimento si concluderà, da palinsesto, il 13 maggio

Infine, per quanto concerne il sabato, a sfidare il serale di Amici di Maria De Filippi ci sarà Ulisse di Alberto Angela (fino al 7 maggio), mentre il 14 andrà in scena la finale dell’Eurovision Song Contest di Torino (Rai1 trasmetterà in prime time anche le semifinali di martedì 10 e giovedì 12, tradizionalmente collocate su Rai 4). Il 21 maggio Fiesta!, ossia la serata di omaggio a Raffaella Carrà.