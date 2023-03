Si rinnova la Commissione di Vigilanza Rai, l’organo che – ricordiamo – sorveglia su quelle che sono attività della tv pubblica. Questa mattina il vice Presidente Fabio Rampelli in aula, alla Camera dei Deputati, ha letto i nomi dei 42 parlamentari – suddivisisi in Camera (21) e Senato (21) – che andranno a formarla. In ordine, dal numero più alto: sono 12 i componenti in arrivo da Fratelli d’Italia, 7 dal Partito Democratico, 6 dalla Lega, 5 dal Movimento Cinque Stelle, 4 da Forza Italia. Tra gli altri partiti all’interno dei 42 ci sono anche Noi Moderati, Gruppo Misto, Per le Autonomie, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione-Italia Viva.

Di seguito, ecco i deputati della commissione di vigilanza RAI per quanto concerne la Camera:

Ouidad Bakkali (Partito Democratico), Ingrid Bisa (Lega), Maria Elena Boschi (Azione-Italia viva), Angelo Bonelli (Avs), Stefano Candiani (Lega), Gianluca Caramanna (Fdi), Dario Carotenuto (M5S), Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), Francesco Filini (Fratelli d’Italia), Stefano Graziano (Partito Democratico), Sara Kelany (Fratelli d’Italia), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Elena Maccanti (Lega), Augusta Montaruli (Fratelli d’Italia), Anna Laura Orrico (M5S), Andrea Orsini (Fi), Vinicio Giuseppe Guido Peluffo (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luca Sbardella (Fratelli d’Italia), Dieter Steger (Misto) e Nicola Zingaretti (Partito Democratico)

Per il Senato: Giorgio Maria Bergesio (Lega), Giovanni Berrino (Fratelli d’Italia), Dolores Bevilacqua (M5S), Michaela Biancofiore (Cdi-Nm), Giuseppe De Cristofaro (Avs), Barbara Floridia (M5S), Annamaria Furlan (Partito Democratico), Maurizio Gasparri (Fi), Mariastella Gelmini (Azione-Italia viva), Marco Lisei (Fratelli d’Italia), Paolo Marcheschi (Fratelli d’Italia), Ester Mieli (Fratelli d’Italia), Clotilde Minasi (Lega), Elena Murelli (Lega), Dafne Musolino (Aut), Gaetano Nastri (Fratelli d’Italia), Antonio Nicita (Partito Democratico), Roberto Rosso (Forza Italia), Giovanni Satta (Fratelli d’Italia), Raffaele Speranzon (Fratelli d’Italia) e Francesco Verducci (Partito Democratico).

Secondo quanto scrive l’agenzia stampa ANSA pubblicata nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo 2023, riportando fonti parlamentari, la Commissione di Vigilanza Rai è stata convocata fra una settimana (martedì 21 alle 13). Si tratterà della prima convocazione cruciale dell’organismo di Vigilanza della tv pubblica, chiamata a costituirsi per l’elezione della presidenza.