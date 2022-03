Rai Sport: la nuova domenica pomeriggio di Rai2 in rosa, Novantesimo minuto e la Domenica sportiva

Novità in arrivo per la prossima stagione tv nella domenica pomeriggio di Rai2. Dopo anni di Quelli che il calcio, poi diventato Quelli che, il pomeriggio del giorno di festa della seconda rete della televisione pubblica, dopo una stagione, questa, in cui ha tentato un cambio di passo, non completamente riuscito, modifica la sua offerta. Si torna ad una programma da studio, in diretta, ma totalmente rinnovato. Sarà un programma gestito da Rai Sport e che quindi, ovviamente, parlerà di sport, ma in una maniera diversa e indirizzata ad un preciso target.

La trasmissione che si posizionerà nel palinsesto domenicale pomeridiano di Rai2 parlerà di sport, ma sarà rivolta principalmente ad un pubblico femminile e sarà anche governata da sole donne. La conduzione di questa domenica in rosa, chiamiamola cosi per adesso, sarà affidata ad un terzetto tutto al femminile. Una di queste donne e la cosa si è già letta da più parti, sarà Paola Ferrari che seppur senza Novantesimo minuto ne gli spazi di talk attorno alle partite della Nazionale di calcio (si spera impegnata nei prossimi mondiali) avrà la conduzione -in coabitazione con due colleghe– di questo appuntamento domenicale.

Abbiamo detto che sarà un terzetto al femminile a condurre questo programma e la seconda donna che formerà questo tris sarà Simona Rolandi, già volto conosciuto di Rai Sport. Insieme a Paola e Simona ci dovrebbe essere poi un terzo volto femminile. Insomma, quella della domenica pomeriggio in sport di Rai2 sarà una conduzione corale e tutta al femminile. Quello in arrivo sarà un programma di taglio, cucito, motori e rock & roll, per una sventagliata nel territorio del Belpaese alla scoperta dei luoghi in cui si fabbrica (e non solo si fa) lo sport. Nel corso del programma non mancheranno i momenti in cui ci si collegherà con i radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto, questo per tenere i piedi ben piantati nell’attualità, calcistica nello specifico. Ma l’idea è quella certamente di non parlare di solo calcio.

Per Novantesimo minuto, che non sarà quindi condotto da Paola Ferrari, essendo lei molto impegnata in questo nuovo programma, potrebbe essere confermato il buon Marco Lollobrigida, ma è ancora presto per dire qualcosa di definitivo di questo storico programma. Cambio radicale invece per la Domenica sportiva, che si presenterà a settembre con una veste totalmente rinnovata, sia nella grafica che nei contenuti, oltre che per i volti che l’animeranno.