Giornata di traslochi e novità per Rai News 24. Il canale all news del servizio pubblico a partire dalle 6 di stamani si è presentata al suo pubblico in un altro studio. Si tratta di uno spazio provvisorio in vista del nuovo studio progettato da Renzo Piano, Massimo Alvisi e Junko Kirimoto che vedrà la luce prossimamente. I piccoli cambi che sono testimoniati da un parziale rinnovo grafico partito da:

Un logo di rete rinnovato e uniformato al font delle altre reti Rai (Rai News 24 è l’ultima rete – in ordine cronologico – a seguire il restyling partito a cavallo tra il 2016 e il 2017 in Rai).

Nuove sigle per i notiziari, alcune di queste sottolineate a cadenza oraria (“TG Flash”, “Il TG delle 8”, “Il TG delle 12” etc.)

Nuovi bumpers pubblicitari adeguati allo stesso jingle musicale delle altre reti Rai

Restano invariati il logo di rete (momentaneamente si tratta del logo in uso da una decina d’anni) e le grafiche fisse (fascia dell’ultim’ora e ticker con tutte le notizie in basso allo schermo). Su entrambi i fronti si attende l’imminente restyling dato che è chiaro si tratti di un’evoluzione graduale e non immediata.

Le parole del direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca:

Uno sforzo ulteriore rispetto a quello già messo in campo dai giornalisti e dai tecnici della testata che raccontano cosa accade nel mondo 24 ore su 24. Uno sforzo che ci permetterà di essere sempre più al passo con le notizie e i tempi in attesa del nuovo studio realizzato da Renzo Piano.

Novità anche per il palinsesto come evidenziato nella nota stampa della Rai. Si inizia fin dalle prime luci dell’alba (alle ore 6) con collegamenti, ospiti, spazi di servizio, mobilità e meteo. Diverse fasce informative lunghe, al mattino si continuerà con il ‘filo diretto’ sull’Ucraina, alle 14.30 arriva ‘Pomeriggio 24’ e dalle 22 ‘Sera 24’.

Gli abitudinari appuntamenti con ‘Studio 24’, ‘In un’ora’ e ‘Sport 24’ vengono confermati, così com’è confermata la rubrica ‘Economia 24’ alle 17.30.

Agli altri approfondimenti Cammina Italia, Basta la salute, Tuttifrutti e Spotlight si affiancano le novità: La via dei libri, Motori24, Pop corn e Machemu. Qualcuna di queste rubriche, come abbiamo avuto modo di osservare, sono già in onda.