Si è parlato tanto in questi giorni delle novità in arrivo in Rai nelle prossime settimane. Di tutti i movimenti che verranno messi in atto con l’eventuale cambio dell’amministratore delegato dell’azienda radiotelevisiva pubblica, cambio che negli ultimi giorni ha assunto i toni del giallo, vista la possibilità che non avvenga più cosi a breve termine come si prospettava, per le motivazioni che abbiamo avuto modo di raccontarvi da queste colonne. Cambio si, o cambio no, nei prossimi mesi ci saranno comunque delle “armonizzazioni” come abbiamo avuto modo di scrivere qui su TvBlog che riguarderanno le direzioni di testata e di genere. Vi abbiamo parlato praticamente di tutte le direzioni Rai tralasciandone una che comunque, visto il budget che muove, ha una sua importanza, ovvero Rai Kids, diretta ora da Luca Milano.

Anche Rai kids avrà i suoi cambi in arrivo, prima di tutto quello della sua vice direttrice Mussi Bollini, che comunque avrebbe dovuto lasciare il suo incarico visto che dovrebbe andare in pensione ad inizio 2024, ma già si parla di un’uscita in anticipo il prossimo mese di settembre. Il direttore di Rai kids Luca Milano è pure lui vicino al congedo lavorativo, si parla del 2025, un anno dopo l’uscita della Mussi Bollini. In questa situazione iniziano dunque a girare gli scenari prossimi venturi di Rai kids.

Uno di questo vedrebbe entrare in scena Roberto Genovesi, direttore di Cartoons on the bay. Per lui ci potrebbe essere un approdo in Rai dapprima come vice direttore proprio al posto della Mussi Bollini. A Genovesi verrebbero assegnate deleghe, anche importanti e poi nel 2025, quando l’attuale direttore Luca Milano lascerebbe l’incarico per andare in pensione, diverrebbe lui direttore di Rai kids. Si parla poi dell’arrivo di un altro vice direttore ed il nome che gira prepotentemente in queste ore è quello di Marco Lanzarone, attualmente segue Rai Radio Kids, quindi persona molto vicina all’attuale capo della Radio Rai Roberto Sergio e amministratore delegato designato qualora Carlo Fuortes se ne vada prima della scadenza del suo mandato, che ricordiamo è fissato al luglio 2024.

In tutto questo la direzione di Rai Kids è caduta negli ultimi tempi sotto la lente d’ingrandimento del settimo piano di viale Mazzini e questo per i costi piuttosto importanti di alcune serie che sono state prodotte ultimamente, si fanno i nomi di Kapuf piccolo mostro. Per quel che riguarda gli ascolti Rai Yoyo va comunque bene, mentre Rai Gulp paga un po’ il problema rispetto al suo target di riferimento, ovvero ragazzi grandicelli che tutto sommato preferiscono vedersi le loro serie preferite su Rai play (che infatti in questo target ha buoni dati) piuttosto che seguirle sul canale televisivo tradizionale.

Su Rai Gulp comunque è in atto in azienda una sorta di ripensamento rispetto alla sua programmazione e al suo formato (cambiare il target e farne magari una Yoyo 2 per bambini più grandi) oppure dare uno spazio agli Young adult con una programmazione dedicata a nerd, boomer e famiglie. Nel frattempo due titoli come Crush e Jams troveranno spazio nel palinsesto estivo mattutino di Rai2.