Jams, la serie di Rai kids dopo il successo in Italia e oltreoceano sbarca in Spagna su TVE

Uno dei momenti più significativi per i ragazzi è certamente il passaggio dalle scuole elementari a quelle medie. Cambio di compagni, cambio di ambiente, tanti insegnanti nuovi e tante nozioni nuove da apprendere. Certamente è fondamentale la complicità e l’amicizia che può sbocciare fra i compagni in quelle mura di scuola cosi diverse da quelle degli ultimi cinque anni della loro vita. Gioia “Joy”, Alice, Max e Stefano fanno subito amicizia in quel primo anno di scuola media e complice di questa loro amicizia è un contest di cucina che viene organizzato nella scuola media che stanno frequentando. Tutti e cinque parteciperanno a questa gara di cucina giudicata da Alessandro Borghese in persona con il nome di Jams, che poi è l’acronimo dei loro nomi.

Nel corso però di questo primo anno di scuola, Gioia, sembra chiudersi in se stessa e i suoi amici piano piano riescono a scoprire cosa è successo, Joy è stata molestata da un amico di famiglia. I suoi amici fanno tutto per aiutarla, fino a quando Alice, parlando con i suoi genitori, riuscirà a fare arrestare il molestatore di Goia. Questa è la trama della prima serie di Jams, un telefilm per adolescenti ideato da Simona Ercolani e prodotto dalla Stand by me per Rai Gulp.

La serie scritta da Simona Ercolani insieme a Angelo Pastore, Mariano Di Nardo e Josella Porto è stata trasmessa nel nostro paese per cinque stagioni, con crescente successo e la caratteristica di questo prodotto è che oltre a raccontare la vita dei ragazzi di quell’età, tratta argomenti anche molto scottanti come l’abuso su minori, il bullismo e la sua versione cyber, tutto questo con la collaborazione di un team di professionisti del reparto di neuropsichiatria dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

La serie coprodotta da Rai Kids e Stand by me, dopo il successo nel nostro paese ha ottenuto largo riscontro in tutto il Sud e il Centro America e ora si appresta a debuttare anche in Spagne su TVE, precisamente sul canale “Clan“, la rete dedicata ai ragazzi, debutto che dovrebbe avvenire il prossimo autunno. Di Jams sono state prodotte quattro stagioni, più una quinta tutta dedicata al Covid. Jams, oltre ad aver ottenuto consensi da parte del pubblico ha ricevuto apprezzamenti anche dalla critica vincendo premi fra i quali segnaliamo il Pulcinella Award al Cartoons on the Bay, il Content Innovation Award a Cannes e il Premio Moige (Movimento Italiano Genitori) “per la sua capacità di affrontare alcuni dei problemi e delle sfide quotidiane dei ragazzi con il loro linguaggio e le trame narrative tipiche delle serie “kids & teen” per rendere i messaggi più comprensibili al pubblico più giovane“.