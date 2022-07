Rai Fiction autunno 2022, ecco le date di partenza delle serie tv

A fine giugno, la Rai ha annunciato i suoi piani per la prossima stagione tv anche per quanto riguarda le fiction, comunicando tutti i titoli che dovremmo vedere da settembre 2022 a maggio 2023. Ora, però, il pubblico vuole sapere un’altra cosa: quali sono le date di uscita delle serie tv di Rai Fiction nell’autunno 2022. Una domanda a cui abbiamo trovato risposta.

Rai Pubblicità ha infatti pubblicato i palinsesti dell’autunno 2022 di tutte le reti, dentro cui troviamo anche le prime date di messa in onda delle nuove stagioni delle fiction che già conosciamo e delle novità, con riferimento ovviamente a Raiuno (per Raidue è stata solo confermata la serata del mercoledì, senza però ancora fare alcun titolo). Date che, però, va detto possono essere soggette a modifiche e quindi cambiare nel corso delle prossime settimane. Intanto, però, teniamo in considerazione quanto comunicato.

Fiction Rai Fiction 2022/2023, ecco tutte le serie tv in onda nella prossima stagione Scopriamo così che la stagione della fiction Rai partirà domenica 11 settembre, con la miniserie evento Il nostro generale, dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa (interpretato da Sergio Castellitto), quattro prime serate in onda domenica e lunedì, fino al 19 settembre.

Lunedì 12 settembre, giorno del via ufficiale alla stagione tv Rai, partirà anche Il Paradiso delle Signore, settima stagione totale e quinta della sua versione daily, ormai un colonna portante del daytime di Raiuno.

Da mercoledì 14 settembre, invece, un non-novità: tornano le repliche de Il Commissario Montalbano: sette settimane in cui saranno trasmessi, tra gli altri, i primi quattro titoli della serie (Il ladro di merendine, La voce del violino, La forma dell’acqua e Il cane di terracotta) proposti nella miglior definizione attualmente possibile, grazie ad un attento restauro della pellicola originale.

Il giovedì resta la serata delle fiction per eccellenza: dal 22 settembre torna Imma Tataranni 2, con gli ultimi quattro episodi della seconda stagione previsti per la primavera scorsa e poi rimandati. A seguire, dal 20 ottobre, Massimiliano Gallo (che in Imma Tataranni è Pietro) presenterà al pubblico Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la sua prima serie tv da protagonista.

Anche la domenica ed il lunedì, però, restano appannaggio della serialità made in Italy: dopo le repliche estive, da domenica 25 settembre debutta Mina Settembre 2 seguito, il 13 novembre, dal film-tv Tutto per mio figlio, con Giuseppe Zeno nei panni di Raffaele Acampora.

Il lunedì, dopo la pausa della Nations League e della sfida tra Ungheria ed Italia del 26 settembre, ci sarà invece Sopravvissuti: dal 3 ottobre scopriremo il mistery drama con protagonista Lino Guanciale, co-produzione nata dall’alleanza Italia-Francia-Germania. Quella stessa alleanza da cui vedremo Il giro del mondo in 80 giorni, da giovedì 8 dicembre e per quattro prime serate.

L’autunno della fiction Rai proporrà anche un’altra serie evento, l’attesa Esterno Notte di Marco Belocchio, racconto del sequestro Aldo Moro (interpretato da Fabrizio Gifuni), che per l’occasione occuperà tre prime serate nella stessa settimana: l’appuntamento è per lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre.

Infine, da citare le due serie tv d’acquisizione francese: Morgane Detective Geniale 2, appena andata in onda in Francia, torna su Raiuno dal 4 al 25 ottobre, il martedì. Subito dopo, il 1° l’8 ed il 9 novembre, sarà la volta della novità Sophie Cross. Tutte le serie tv, ovviamente, si potranno anche vedere in streaming e recuperare su RaiPlay.