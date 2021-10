Dopo il successo ottenuto in Francia ed il buon riscontro in Italia, per la protagonista di Morgane Detective Geniale le indagini non si fermano qui: Tf1 ha infatti comunicato che la serie tv avrà una seconda stagione. Volete saperne di più: continuate a leggere!

Morgane Detective Geniale 2, quando in onda?

Le foto di Morgane Detective Geniale, la serie tv francese su Raiuno Guarda le altre 4 fotografie → La seconda stagione della fortunata serie tv francese andrà in onda, su Tf1, solo nel 2022, ad un anno di distanza dalla prima stagione (che in Francia è stata trasmessa tra aprile e maggio 2021). Difficile dire al momento quando Raiuno la manderà in onda: la rete potrebbe decidere di programmarla per l’estate o, considerati i buoni risultati d’ascolto ottenuti con gli episodi della prima stagione, proporre anch’essa ad inizio stagione autunnale, quindi a settembre.

Morgane Detective Geniale 2, il cast

Il cast della seconda stagione sarà per gran parte lo stesso della prima: al centro, come sempre, Audrey Fleurot nei panni dell’ex donna delle pulizie ed ora consulente della Polizia di Lille Morgane Alvaro. La donna, con il suo quoziente intellettivo pari a 160 (e quindi molto superiore rispetto alla media) riesce ad osservare il mondo in maniera del tutto differente rispetto agli altri, trovando dettagli utili alla risoluzione dei casi di puntata.

Al suo fianco, ritroveremo Mehdi Nebbou, inteprete di Adam Karadec, poliziotto a cui viene assegnata Morgane. I due sono molto diversi l’uno dall’altra, ma nel corso della prima stagione hanno legato, iniziando anche a provare dell’attrazione fisica. Chissà che la seconda stagione non sia quella in cui formeranno una coppia non solo sul lavoro…

Rivedremo, poi, Marie Denarnaud (Céline Hazan, superiore di Adam che insiste perché Morgane lavori con lui), Bruno Sanches (Gilles Vandraud, collega di Adam), Bérangère McNeese (Daphné Forestier, esperta in materia digitale della Polizia), Cypriane Gardin (Thèa, figlia adolescente della protagonista) e Noé Vandevoorde (Eliott, figlio di mezzo della protagonista, anche lui dotato di alto potenziale intellettivo). Non è da escludere l’ingresso di nuovi attori.

Morgane Detective Geniale 2, riprese

Le riprese della seconda stagione dovrebbero cominciare a metà ottobre 2021 e concludersi nel febbraio 2022, senza pause. Patrice Onfray, produttore esecutivo della serie, al sito La voix du nord a maggio ha detto che gli episodi erano in fase di scrittura e che le location saranno sempre in Alta Francia, anche se ci si sposterà di più fuori da Lille.

Morgane Detective Geniale 2, quante puntate sono?

Tf1non ha ancora annunciato il numero totale di episodi della seconda stagione, ma è molto probabile che sarà identico a quello della prima, ovvero otto. Non è da escludere, però, che grazie al grande successo ottenuto non possa essere prodotto un numero di episodi maggiore.

Morgane Detective Geniale 2, streaming

Sarà possibile vedere Morgane Detective Geniale 2 in streaming anche durante la messa in onda televisiva su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove si possono recuperare gli episodi della prima stagione.