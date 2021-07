Con un comunicato diffuso da Palazzo Chigi, è stato reso noto che il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in accordo con il premier Mario Draghi, alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri, indicherà i nomi di Carlo Fuortes e di Marinella Soldi per il Consiglio di Amministrazione della Rai.

Carlo Fuortes verrà proposto come amministratore delegato. La scelta è stata criticata dalla senatrice e sottosegretario Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega:

Mah… Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il PD, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legata all’azienda. Scelta sorprendente.

Un parere positivo, invece, arriva da Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, tramite Twitter:

Con Fuortes (dopo l’ottimo lavoro a Roma) e Soldi il presidente Draghi fa ripartire la Rai. Una sconfitta per certi partiti che hanno tentato fino all’ultimo di bloccare il cambiamento, M5s-Conte in primis. Professionalità e competenza per far tornare qualità e pluralismo in Rai.

Rai, chi è Carlo Fuortes

Dirigente, manager ed economista della cultura, Carlo Fuortes, nel corso della sua carriera, ha ricoperto i ruoli di Direttore Generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma (dal 2002 al 2003), di Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma, dirigendo, quindi, l’Auditorium Parco della Musica (dal 2003 al 2015), di Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (dal 2012 al 2013), di Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma (dal 2013 fino al 2025), di Commissario Straordinario della Fondazione Arena di Verona (nel 2016) e di Segretario Generale dell’Associazione Economia della Cultura (dal 2011). Inoltre, è membro della giunta esecutiva di Federculture.

Carlo Fuortes è stato insignito Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese. Ha insegnato Sistemi Organizzativi dello Spettacolo dal Vivo presso l’Università Roma TRE e ha pubblicato saggi sulla gestione del settore culturale.

Chi è Marinella Soldi

Laureata in Economia, con Master in Business Administration, Marinella Soldi, nel corso della sua carriera, ha ricoperto i ruoli di amministratore delegato di Discovery Network Southern Europe, dal 2008 al 2018, e di Chief Strategy Officer per Discovery International.

Prima di approdare in Discovery, Marinella Soldi ha lavorato come leadership coach nei settori della tecnologia e dei media.

Inoltre, ha ricoperto ruoli di senior management presso MTV Networks Europe e per MTV Italia.