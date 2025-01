Il ritorno di una vecchia volpe della Rai per aiutare l’amministratore delegato della tv pubblica in tutto ciò che riguarda prodotto e palinsesto

Vi presento Angelo Teodoli. Ci immaginiamo come nel film di Martin Brest Vi presento Joe Black, la presentazione di Angelo Teodoli alla prima riunione del comitato editoriale della Rai. L’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi nella parte di Anthony Hopkins e Angelo Teodoli in quella di Brad Pitt. Angelo Teodoli dunque torna in Rai e francamente non avrebbe bisogno di presentazioni. Ci torna come consulente dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi per tutto ciò che riguarda l’area editoriale, palinsesto e prodotto della televisione pubblica.

Angelo Teodoli, capitano di lungo corso della Rai

Capitano di lungo corso dell’azienda radiotelevisiva pubblica, se c’è un uomo che ha dimostrato di saper maneggiare il prodotto e i meccanismi del palinsesto quello è senza ombra di dubbio Angelo Teodoli. Senza passare da Wikipedia, facendo un rapido volo d’uccello mentale fra i suoi incarichi, lo ricordiamo al palinsesto di Rai2. Poi chiamato da Fabrizio Del Noce e Teresa De Santis eccolo vice direttore di Rai1 sempre al palinsesto nei magici anni 2000 della prima rete della tv pubblica.

Poi al coordinamento palinsesti delle tre reti. Poi la direzione di Rai2, di Rai1, di Rai Gold, fino alla chiusura della sua carriera nella tv pubblica a Rai Com. Ora eccolo di nuovo in Rai, ma come consulente dell’AD per l’area prodotto palinsesto. Proprio la sua materia più congeniale. Quella dove ha dimostrato di saperci più a che fare. Teodoli dunque consiglierà Rossi se questo o quel programma è idoneo per quella rete o quella fascia oraria.

Angelo Teodoli consulente dell’AD Rai

Consiglierà se tal programma va spostato di rete o di fascia oraria. Consiglierà inoltre format e programmi. E’ in arrivo poi, come già ampiamente scritto, la nuova direzione contenuti importantissima, che verrà varata nelle prossime settimane alla cui guida andrà l’esperto Stefano Coletta, Niente però di tutto questo nella riunione del Cda Rai del prossimo 29 gennaio, stante il mancato accordo sulla nomina della Presidente Rai nella figura di Simona Agnes.

La questione nomine e la nuova norma su controllato e controllore

Tutto questo verrà rinviato dopo il Festival di Sanremo a febbraio. Niente nomine quindi, anche se alla fine della fiera la cosa più logica sarà appunto la nomina di Coletta alla nuova direzione contenuti. Ciannamea, Mellone, Corsini, Ammirati e company che restano saldi sulle loro poltrone. Intanto è stata promulgata dall’AD Rai una norma in cui si prevede che il controllato non sia anche il controllore. In altre parole non sarà più consentito che il tal programma sia controllato dal suo conduttore che risulta essere anche dirigente nell’organigramma Rai. Niente capi struttura o vice direttori dunque che oltre alla conduzione si occupino anche di sovrintendere al programma che conducono. Si andrà poi, piano piano, all’eliminazione delle inutili vice direzioni “ad personam”.