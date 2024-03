Ci si avvicina sempre di più alla scadenza di questo Consiglio di amministrazione della tv pubblica. Nei prossimi mesi, ormai quasi sicuramente dopo la tornata elettorale delle europee, verranno designati i nuovi governanti della Rai. Da queste colonne vi abbiamo già dato notizia dei passi, cronologicamente parlando, che porteranno alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della tv pubblica. Consiglio che resterà in carica per i prossimi tre anni.

L’accordo sui vertici della nuova Rai

Nelle ultime ore sarebbe stato raggiunto un accordo per le tre posizioni apicali della nuova governance della tv di Stato. Presidente sarà, secondo quanto si apprende in queste ore, Simona Agnes. Figlia d’arte, il papà è stato il più grande direttore generale dell’epoca moderna della Rai. Simona potrà quindi assurgere allo scranno più alto della tv pubblica, dopo essere stata fra i componenti di questo consiglio uscente. Amministratore delegato della tv pubblica sarà Giampaolo Rossi. Uomo che conosce a menadito la tv pubblica essendone stato in passato dirigente, consigliere e attualmente direttore generale.

Il triumvirato formato da Agnes-Rossi-Sergio

La novità dell’ultimo minuto riguarda il ruolo dell’attuale Ad Roberto Sergio. In un primo momento si pensava ad un suo ritorno alla guida di Radio Rai , mentre altre indiscrezioni giornalistiche lo davano in uscita dalla televisione di Stato per passare ad altro ente pubblico. Roberto Sergio secondo quanto apprendiamo rimarrà in Rai e diventerà il nuovo direttore generale con deleghe da assegnare.

Conferma dei direttori di genere, arrivo di una direzione editoriale coordinamento prodotto

Si va dunque verso un triumvirato Agnes-Rossi-Sergio per la tv pubblica che verrà. Una Rai che non prevederà, almeno a breve termine, grossi scossoni per quel che riguarda le altre posizioni apicali. Si prevede infatti la conferma degli attuali direttori di genere, con sullo sfondo l’arrivo di una direzione editoriale di coordinamento del prodotto, di cui Rai ha bisogno. Nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più, ora però gli occhi della politica sono puntati verso le prossime scadenze elettorali.

L’assetto della nuova Rai, al momento, sarebbe però proprio questo: Simona Agnes-Giampaolo Rossi-Roberto Sergio.