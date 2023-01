Qualcuno di voi era nei pressi di Rai 1 attorno alle 20:35/20:40 di stasera, 5 gennaio 2023? Ha notato qualche stranezza? Se siete tra gli spettatori appassionati di Soliti Ignoti – Il ritorno probabilmente sì, Rai 1 ha trasmesso uno spot promozionale decisamente fuori tempo massimo. Il promo della quale parliamo è quello della finalissima di Ballando con le stelle ormai bella che consumata ben due settimane fa, il 23 dicembre e dove – sappiamo bene – ha vinto Luisella Costamagna e il suo ballerino già pluricampione delle versioni estere di Ballando, Pasquale la Rocca.

Lo spot è andato ad incastrarsi tra i corridori Amadeus e Gianni Morandi, impegnati nella corsa verso il Festival di Sanremo 2023 (con un occhio alla corsia di emergenza per il caso Madame) e gli altri appuntamenti prossimi alla messa in onda sulla prima rete Rai tra cui Tali e Quali in partenza sabato, contro C’è posta per te.

Milly Carlucci per ora si prende il suo meritato riposo dopo mesi di balli, polemiche, contatori, polemiche, palette, polemiche, tesoretti, polemiche, ritiri, polemiche, ripescaggi e…polemiche. La conduttrice tornerà tra qualche mesetto sulla rete ammiraglia Rai per la nuova edizione de Il cantante mascherato, ma Rai 1 è ancora fin troppo affezionata al suo Ballando. Un po’ come quando non ci si rassegna alla realtà dopo che il tuo ex o la tua ex ti ha lasciato.

Certo che ritrasmettere (per un chiaro ed evidente errore) uno spot di Ballando con le Stelle in cui si avverte di un’ennesima imminente ed improbabile finalissima fa esplodere in una fragorosa risata alla luce di una diciottesima edizione che si è conclusa con due semifinali e due finali.

Per quei pochi che si sono creati false illusioni: state tranquilli! “Venerdì alle 20:35“, ovvero domani, 6 gennaio, non ci sarà nessuna finale di Ballando con le stelle, bensì la diretta di Soliti Ignoti speciale Lotteria Italia. Il programma di Milly Carlucci tornerà, ma per ora ci vorrà solo tanta pazienza. Salvo clamorosi sviluppi, la pista dell’Auditorium Rai di Roma riaprirà i battenti nella prossima stagione tv 2023/24.