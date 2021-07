Tanti, tantissimi gli omaggi social a Raffaella Carrà, scomparsa ieri a Roma, dopo una malattia che era riuscita a non rendere di pubblico dominio. Tra questi un’infinita di persone comuni, ma moltissimi sono stati anche quelli da parte di celebrità tv, che ieri hanno manifestato il dolore per la perdita della Raffa Nazionale, icona non solo per il mondo della televisione.

Per la serie ‘Ciao, come sto?‘, ha provocato un po’ di reazioni critiche il tweet di Barbara d’Urso nel quale la conduttrice di Canale 5 ha rivendicato una sorta di parentela tra la televisione di Carramba che sorpresa e le sue interviste, ribattezzate da qualche anno ‘dursinterviste’.

Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ❤️ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 5, 2021

Qualche perplessità – e qui passiamo alla serie ‘tweet invecchiati male‘ – l’ha destata anche il ricordo scritto sui social da Lorella Cuccarini. Non tanto per il suo contenuto, ma quanto per il pregresso tra le due. La Cuccarini su Twitter ha ricordato, tra le altre cose, che “a casa nostra sei sempre stata un mito” e che per lei era “un punto di vista artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci“. Ed ancora: “Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento“. Parole colme di emozione e di stima, che però appaiono molto distanti da quelle usate dalla stessa Cuccarini nel novembre del 2014.

In quel caso la Cuccarini dedico alla Carrà, con tanto di tag, un tweet al vetriolo, che non lasciava spazio a interpretazioni:

Nn ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di nn incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione.

Nn ci siamo incontrate per 30 anni @raffaella. Spero di nn incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un'amara delusione. — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) November 14, 2014

Era l’anno del ritorno di Raffaella Carrà su Rai1 in veste di giudice di Forte, forte, forte, talent show nel quale la Cuccarini sembrava destinata ad un ruolo di giurata (che alla fine però saltò, da qui il suo rammarico), al fianco proprio della Carrà (che rivelò come la collega non accettò le scuse).

Chissà come avrebbe commentato oggi Raffaella.