Su Raitre è pronto un nuovo ciclo per il 2025 di Quinta dimensione – Il futuro è già qui, il programma di approfondimento e divulgazione scientifica di Rai Cultura condotto da Barbara Gallavotti. Al centro ci sono sempre i progressi scientifici e come questi possano migliorare la nostra vita e quella del pianeta. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quinta dimensione 2025, puntate

Prima puntata, 28 dicembre 2024

“Cani, gatti & co.”

Con cani e gatti abbiamo un rapporto speciale, e non è un caso: ci siamo letteralmente evoluti insieme e tutto fa pensare che continueremo a farlo. Ma in che modo? Il viaggio del programma parte dai resti di uno dei primi lupetti che mai si avvicinarono agli esseri umani, ritrovati in Puglia, per arrivare fino al Giappone. E con un occhio al presente che è già futuro, si scoprono i programmi di intelligenza artificiale pensati per tradurre il linguaggio animale in quello umano e viceversa, ma anche i segnali più antichi che ci trasmettiamo vicendevolmente e dei quali forse abbiamo dimenticato il significato. E poi: in cosa gatti e cani sono davvero diversi? In che modo ci assomigliano, anche per quel che riguarda la salute, al punto che si stanno mettendo a punto terapie utili a loro, ma anche a noi? E con le altre specie che rapporto abbiamo? Si scopre che in Etiopia tra esseri umani e iene si è stabilito un legame speciale, e ancora, partendo dal Parco Nazionale Gran Paradiso, si vede come è da noi la relazione con specie selvatiche, fino a quella considerata spesso più problematica: l’orso. Ricercatori ed esperti, ma anche un personaggio amante degli animali come Gino Paoli, raccontano il loro punto di vista. E con il filosofo Telmo Pievani si esplorano difficoltà ed equivoci nel nostro “dialogare” con altre specie.

Quinta dimensione 2025, quando va in onda?

Il programma, giunto alla quarta stagione, va in onda da sabato 28 dicembre 2024, ogni sabato sera, alle 21:10 su Rai 3.

Quinta dimensione 2025, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa stagione sono tre, in onda il sabato sera. L’ultima puntata va in onda l’11 gennaio.

Quinta dimensione – Il futuro è già qui, il programma

Il programma come sempre si avvale del supporto di contributi grafici innovativi, nonché della collaborazione di esperti ed ospiti di primissimi piano, per indagare su tematiche attuali con l’obiettivo di informare, anche divertendo, e far crescere la cittadinanza scientifica, cioè, fornire a tutti le informazioni necessarie per affrontare le tante sfide che ci pone un mondo dove scienza e tecnologia plasmano un futuro che è sempre più vicino.

Quinta dimensione – Il futuro è già qui, prodotto dalla MediArt srl. per Rai Cultura, è un programma di Barbara Gallavotti e Jean Pierre El Kozeh, scritto con il contributo di Paola Miletich, Fiorella Ravera e Maria Cristina Valsecchi. Si avvale della consulenza di Pietro Raschillà; la regia è di Giacomo Frignani.

Cos’è la quinta dimensione?

Secondo il sito Uniupe.it, la quinta dimensione “è il posto, lo spazio e l’energia che si basa sulla consapevolezza di una coscienza unica, per meglio dire la consapevolezza dell’uno è una delle necessarie acquisizioni (come in un videogioco per procedere di livello è indispensabile che abbia superato le limitazioni precedenti) per cominciare ad operare in quinta”.

È una dimensione che opera in modo differente rispetto alla terza e quarta dimensione, ed in cui il tempo collassa. Sempre secondo Uniupe.it, “è la prima dimensione della coscienza al di fuori delle limitazioni di spazio e tempo (cioè le dimensioni tre e quattro). Gli esseri che sono nella quinta dimensione non hanno massa e, perciò, non sono soggetti agli effetti dei campi gravitazionali”.

Chi conduce Quinta dimensione?

La conduttrice e co-ideatrice del programma è Barbara Gallavotti, biologa torinese che, da tempo, si è data alla divulgazione scientifica, collaborando prima con alcune riviste e poi in alcuni programmi tv. In particolare, è nota la sua partecipazione come autrice ed inviata di Superquark. È anche autrice di otto libri: l’ultimo, del 2019, è “Le grandi epidemie” ed ha la prefazione di Piero Angela.

Quinta dimensione 2025, cast fisso

Il cast del programma, oltre alla stessa Gallavotti, include anche Telmo Pievani, filosofo già visto in tv ne La fabbrica del Mondo ed in Noos.

Quinta dimensione su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Quinta Dimensione in streaming su RaiPlay e sull’app er smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.