Quelli che (non raccontano più) il calcio, la Serie A in campo quasi al completo, ma su Rai2 in onda solo film

Che il format di Quelli che il calcio col passare degli anni si sia snaturato, marginalizzando il racconto popolare e folcloristico che circonda il mondo del calcio e della Serie A in particolare non è certamente una novità odierna (e noi di TvBlog lo sappiamo bene).

Merita però una riflessione il fatto che domani, domenica 3 gennaio 2021, allorquando la Serie A tornerà in campo, dopo la breve sosta natalizia, proponendo nella 15esima giornata ben 7 partite in contemporanea alle ore 15.00, Quelli che il calcio mancherà clamorosamente l’appuntamento. Nel senso che domani Rai2 coprirà la fascia pomeridiana con due film, prima (dalle ore 14.00) con Rocca cambia il mondo e poi (dalle ore 15.40) con TKKG – Intrepidi Detective.

Evidentemente la circostanza, decisamente insolita, delle sette partite in contemporanea non è bastata ai vertici della rete della tv pubblica per pensare di predisporre una nuova puntata in diretta del programma condotto dai bravi Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nella trasformazione del format originario di Quelli che il calcio, il passaggio chiave è stato probabilmente nel cambio di conduzione da Fabio Fazio a Simona Ventura ed è strettamente legato alla crescita dello strapotere delle televisioni a pagamento. Le quali, anno dopo anno, diritti tv dopo diritti tv, hanno dato vita al cosiddetto calcio spezzatino, costringendo la televisione generalista, sempre meno vista dai ‘malati del pallone’, a fare un passo indietro nel racconto senza immagini del calcio giocato.

Il ritorno in onda di Quelli che il calcio, che ha chiuso il 2020 lo scorso 20 dicembre (saltando, dunque anche la 14esima giornata di Serie A giocata tra il 22 e il 23 dicembre) è fissato per mercoledì prossimo, quando andrà in scena la 16esima giornata. Con 7 partite in contemporanea alle ore 15.00.

Speriamo che questo dettaglio non getti nello sconforto i dirigenti di Rai2 spingendoli a rinviare la diretta e magari a spostarla in un pomeriggio più tranquillo, senza calcio. Quelli che (non raccontano più) il calcio.