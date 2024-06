Il Canto Lirico è da poco Patrimonio Immateriale dell’Unesco: come celebrarlo se non con una serata dedicata alla Grande Opera Italiana all’Arena di Verona con diretta su Rai 1?

Giugno con l’opera all’Arena di Verona sulla Rai è un appuntamento ormai consolidato nel palinsesto della tv pubblica, ma questa volta si tratta davvero di un appuntamento speciale: ci riferiamo all’evento La grande Opera italiana Patrimonio dell’Umanità, in onda questa sera, venerdì 7 giugno, in diretta su Rai 1 e RaiPlay alle 20.35 dall’Arena di Verona, con il quale si intende celebrare l’iscrizione del Canto Lirico nel Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

Canto Lirico Patrimonio Unesco

Come si legge sul sito Unesco, la “pratica del canto lirico in Italia” è stata iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale nel 2023. Il Ministero della Cultura ha quindi deciso di celebrarla con questa serata speciale in programma venerdì 7 giugno, alla vigilia di un fine settimana importante per la Unione Europea.

La grande Opera italiana Patrimonio dell’Umanità

La serata è realizzata dalla Fondazione Arena di Verona con la partecipazione di SIAE, ANFOLS, Teatro alla Scala e Accademia di Santa Cecilia con il patrocinio del Ministero della Cultura e viene proposta in tv grazie alla collaborazione con Rai Cultura, che la trasmette in mondovisione. In platea un parterre anche istituzionale con le maggiori autorità italiane (rappresentate sicuramente dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, i rappresentanti delle istituzioni culturali, l’Unesco e gli ambasciatori degli Stati più ‘melomani’: sono, infatti, stati invitati i Capi delle Rappresentanze diplomatiche straniere accreditati presso il Quirinale e i delegati degli Stati membri del Comitato del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO per celebrare il canto lirico, una delle più riconosciute espressioni della cultura italiana, diventata patrimonio comune dell’umanità.

Il Programma: arie, opere e cantanti

Protagonista assoluto il canto lirico, con 164 professori d’Orchestra e 314 artisti del Coro provenienti dalle Fondazioni lirico sinfoniche italiane, con la partecipazione straordinaria del M° Riccardo Muti, che aprirà l’evento. Sarà lui a dirigere la prima parte della serata, con i brani per orchestra e coro più significativi della grande opera italiana, da Guglielmo Tell a Norma, dal Nabucco a Macbeth, da Mefistofele a Manon Lescaut.

La seconda parte della serata offrirà un’appassionante antologia dei brani d’opera più celebri di Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano, interpretate da un cast internazionale, diretto dal giovane maestro Francesco Ivan Ciampa.

Ad alternarsi al canto ci saranno stelle internazionali della lirica: tra loro Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli.

Ad accompagnare le loro esibizioni due vere e proprie étoiles della danza classica: Roberto Bolle e Nicoletta Manni, infatti, interpreteranno due coreografie firmate da Massimiliano Volpini, create appositamente per questo evento. Le due Étoiles del Teatro alla Scala di Milano si esibiranno prima in un passo a due sulle note di Madama Butterfly, seguito dall’assolo di Bolle su Cavalleria Rusticana. In scena, durante la serata, anche 50 ballerini del corpo di ballo di Fondazione Arena.

I conduttori

A guidare il pubblico televisivo nel viaggio nel Canto Lirico ci sono altre ‘stelle’ del firmamento, in questo caso tv – e non solo: ci sono infatti Alberto Angela, Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi, più volte ospiti delle Prime della Scala, ma anche in diverse occasioni ospiti di Roberto Bolle nei suoi grandi eventi dedicati alla Danza.

Come seguire la serata-evento in tv e in streaming

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 20.35 in mondovisione e in streaming su RaiPlay senza geoblocchi: la serata sarà quindi visibile anche online ovunque nel mondo. La serata, che vede alla regia Fabrizio Guttuso Alaimo, si chiuderà alle 00:45.