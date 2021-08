Quarto Grado 2021-2022: quando va in onda, numero puntate, streaming

Quarto Grado rappresenta una delle certezze del palinsesto di Rete 4, la rete con direttore Sebastiano Lombardi. Il programma, incentrato sui casi di cronaca nera che più scuotono il Paese, avrà alla conduzione ancora una volta il giornalista Gianluigi Nuzzi e la collega Alessandra Viero, in onda il venerdì in prime time dallo Studio 10 del Centro di Produzione Mediaset di Cologno Monzese. Si tratta della quindicesima edizione.

Quarto Grado 2021-2022: quando va in onda

Il rotocalco di cronaca nera made in Mediaset andrà in onda dal settembre 2021 nel prime time del venerdì, anche se al momento non c’è una data. Non sappiamo ancora di quante puntate consterà la nuova edizione, ma sicuramente copriranno anche parte dell’anno solare 2022 fino a giugno. Lo scorso ciclo ne aveva previste 42, ma per arrivare al record bisogna risalire all’edizione 2015-2016, con ben 46 puntate in onda dal settembre 2015 all’agosto dell’anno successivo.

Quarto Grado 2021-2022: chi conduce

Confermatissimi al timone dell’appuntamento di infotainment di Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Entrambi sono arrivati alla conduzione del programma nella stagione 2014-2015, ma la Viero nella stagione 2016-2017 ha ceduto il testimone alla collega Elena Tambini per il periodo della maternità.

Quarto Grado 2021-2022: le storie

Il programma si nutre fondamentalmente dei casi di cronaca nera di stretta attualità, ma naturalmente non trascura anche le storie che non trovano soluzione nonostante siano passati anni, i cosiddetti cold case. La trasmissione ha affrontato nuovamente per esempio l’eclatante storia di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara Del Vallo nel settembre 2004 e mai ritrovata: si è tornati a parlarne in quanto un programma della televisione russa ha insinuato che la bambina sparita anni fa potesse essere una ragazza che poi è stata sottoposta al test del DNA. Purtroppo l’esito è stato negativo.

Quarto Grado 2021-2022: streaming

Quarto Grado andrà in onda da settembre 2021 su Rete 4 in prima serata il venerdì. Il programma è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity sia durante che al termine della messa in onda.