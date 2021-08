Quarta repubblica: ospiti, streaming, diretta puntate e contatti

Quarta repubblica 2021-2022 è la quarta edizione del programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Nicola Porro a cura di Vicsia Portel, dedicato a politica, economia ed attualità. Ogni lunedì alle 21.20, in diretta dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma, il giornalista tratta gli argomenti più caldi della settimana, con l’ausilio di servizi e collegamenti, confrontando le diverse posizioni sui temi trattati in compagnia di ospiti in studio.

Quarta Repubblica ospiti

Durante l’anno ci sono numerosi ospiti, prevalentemente giornalisti, che tornano più volte in trasmissione. Tra questi Daniele Capezzone, Piero Sansonetti, Maria Giovanna Maglie, Francesco Borgonovo, Federico Rampini, Toni Capuozzo, Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Gaetano Pedullà, Tommaso Labate, Alessandro Cecchi Paone, Luigi Amicone, Luca Telese, Claudio Cerasa, Pietrangelo Buttafuoco e Augusto Minzolini. A loro si aggiungono gli scrittori Giampiero Mughini e Stefano Zecchi, Suor Anna Monia Alfieri, il sociologo Luca Ricolfi, la showgirl e attivista Vladimir Luxuria, e il conduttore di Fuori dal coro Mario Giordano.

Tra gli ospiti fissi, poi, non bisogna dimenticare Gene Gnocchi, con le sue incursioni sui temi della puntata, e Vittorio Sgarbi, con riflessioni pungenti e spesso divisive.

Quarta Repubblica puntate

In questo spazio troverai tutte le settimane le informazioni sulle puntate del programma di Nicola Porro, dagli argomenti trattati agli ospiti, fino alle interviste realizzate dal conduttore nel corso della serata. Si parte il 6 settembre 2021. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda nella seconda metà di luglio 2022.

Quarta Repubblica streaming

Giornalisti Quarta repubblica

Tra i tanti giornalisti che collaborano al programma, tra servizi e collegamenti in esterno, ricordiamo gli inviati Lodovica Bulian, Francesco Fossa e Giorgia Mennuni.

Quarta repubblica contatti

