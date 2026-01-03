Forbidden Fruit e Io sono Farah si fermano ancora: Mediaset sospende ancora una volta le soap, ecco quando tornano in onda.

Quando tornano Forbidden fruit e Io sono Farah su Canale 5

Il pomeriggio di canale 5, ogni giorno, regala grandi emozioni al pubblico con le nuove puntate di due soap opera che, sin dalla prima puntata, hanno conquistato grandi consensi. Mediaset, negli ultimi anni, ha deciso di puntare sulle serie tv turche che stanno ottenendo sempre di più un grande successo. Dalla scorsa estate, hanno conquistato una grande fetta di pubblico due serie molto diverse tra loro come Forbidden Fruit e Io sono Farah: la prima racconta la storia delle sorelle Yildiz e Zeynep che vivono l’amore in modo diverso con la prima che pensa soprattutto a trovare una posizione social importante e la seconda che sogna l’amore romantico.

Io sono Farah, invece, racconta la storia di Farah, una donna iraniana che arriva in Turchia da clandestina per provare a salvare il figlio, gravemente malato. Due serie avvincenti e ricche di colpi di scena che, dopo essersi fermate a Natale, Santo Stefano e Capodanno si fermeranno ancora.

Forbidden Fruit e Io sono Farah: quando tornano in onda dopo l’Epifania

Ancora un giorno di stop per Forbidden Fruit e Io sono Farah che, martedì 6 gennaio, non andranno in onda a differenza di Beautiful e La forza di una donna che saranno regolarmente trasmesse. Dopo il giorno di stop, le due soap opera torneranno poi in onda mercoledì 7 gennaio con nuove e avvincenti puntate che stravolgeranno la trama.

Per quanto riguarda Forbidden Fruit, Ender, dopo aver scoperto che Kaya ha effettuato il test del Dna su Emir, ordinerà all’ex fidanzato di stare lontano dal figlio. Forbidden Fruit, poi, andrà in onda anche giovedì 8 gennaio, in prima serata, con il ritorno sulla scena del padre di Yldiz che sconvolgerà non solo la vita di Halit, ma anche quella di Zeynep che ignora la verità sul padre.

Nelle nuove puntate di Io sono Farah, invece, Ali Galip indagherà sul rapporto tra la nipote Bade e il commissario Mehmet mentre Farah si recherà con Tahir alla tenuta degli Akingi per festeggiare il compleanno del marito che, nel frattempo, ha scoperto dettagli sulla vita del primo marito di Farah che ha avuto altri due figli e che potrebbero essere compatibili con Kerim che, così, potrebbe salvarsi la vita.

Le prossime puntate di Io sono Farah e Forbidden Fruit, dunque, saranno ricche di colpi di scena con Zeynep che si avvia verso il gran finale, pronta a partire per gli Stati Uniti con Aliahan e Farah che sarà sempre più divisa tra l’amore per Tahir a cui non riesce più a rinunciare e il desiderio di salvare la vita del figlio Kermi.