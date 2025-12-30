Mediaset lancia Forbidden Fruit in prima serata: appuntamento speciale con la soap su Canale 5

La “telenovela di lusso” Forbidden Fruit si appresta a sbarcare nella prima serata di Canale 5. La fortunata dizi che in originale si intitola Yasak Elma bagnerà l’esordio nel prime time della rete ammiraglia Mediaset con una puntata speciale: il giorno delle nozze tra Alihan e Zeynep, pronti a coronare il loro sogno d’amore dopo mille traversie.

L’approdo nel serale ha tutta l’aria di una promozione per la soap turca che da maggio a oggi è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori di casa nostra facendo registrare una media superiore ai 2 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano e uno share che sia aggira costantemente intorno al 20%.

Forbidden Fruit in prima serata, quando andrà in onda l’appuntamento speciale con la dizi di Canale 5

Allo stato attuale delle cose, Forbidden Fruit debutterà in prima serata il primo giorno del nuovo anno. L’appuntamento in prime time per la dizi incentrata sulle ambizioni e gli amori delle sorelle Yılmaz è fissato per giovedì 1 gennaio 2026. La soap verrà trasmessa in prime time anche giovedì 8 gennaio.

In caso di risposta positiva da parte del pubblico, Forbidden Fruit potrebbe diventare un appuntamento fisso del giovedì sera di Canale 5 aggiungendosi a quelli abitualmente in onda nel daytime feriale della rete ammiraglia da lunedì a sabato. L’esordio serale della dizi a Capodanno avverrà in occasione di una puntata chiave.

Proprio la puntata del primo dell’anno assisterà al matrimonio tra Alihan e Zeynep. I due protagonisti diventeranno finalmente marito e moglie convolando a nozze davanti a uno stuolo di parenti e amici. I fiori d’arancio segneranno un punto di svolta per le trame della dizi. Le anticipazioni rivelano che Alihan organizzerà la cerimonia in gran segreto.

Per Zeynep sarà una sorpresa in piena regola. Quando capirà cosa ha preparato il suo innamorato, senza pensarci due volte sarà pronta a unirsi a lui nel vincolo matrimoniale prendendo parte a nozze cariche di emozione e romanticismo. Dopo i festeggiamenti Caner e Zehra trascorreranno insieme la notte in albergo.

Ender nel frattempo andrà su tutte le furie dopo aver appreso del test del DNA fatto da Kaya per scoprire se Erim è suo figlio. I risultati confermeranno che il collaboratore di Halit non è il padre biologico di Erim. In tutto questo, Yildiz andrà alla ricerca di informazioni sul passato della sua arcirivale per scovare notizie potenzialmente utilizzabili contro Ender.

Intanto gli appassionati della soap hanno accolto con entusiasmo lo sbarco nella prima serata di Canale 5. Sui social diversi utenti hanno commentato con soddisfazione una notizia attesa da diverso tempo. Quello del 1° gennaio potrebbe essere un test per capire se Forbidden Fruit ha le potenzialità per una serialità da prima serata o se la sua cornice è destinata a rimanere quella del primo pomeriggio.