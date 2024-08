Quando iniziano i quiz ed i game show tra settembre e novembre 2024?

Quando iniziano game show e quiz come Affari tuoi, Chissà chi è, la Ruota della Fortuna, Famiglie d’Italia, L’Eredità, 100% Italia?

Come lo scorso anno, anche nella stagione 2024 – 2025, ci sarà una forte presenza di quiz e game show (come ‘Affari tuoi’) prima, durante e dopo l’orario di cena. In questo post, cercheremo di mettere ordine sulle date di partenza di tutti i giochi che partiranno fino ad ottobre sui primi 9 tasti del telecomando.

Fino al prossimo 2 novembre, su Rai1, continuerà ‘Reazione a catena’ con Pino Insegno. Il giorno successivo, fino all’arrivo dell’estate 2025, toccherà a ‘L’Eredità’ di Marco Liorni raccogliere il testimone di quella prestigiosa fascia.

E Canale 5? Dopo il successo della version short di qualche mese fa, la rete ammiraglia Mediaset, dal 2 settembre, è pronta a schiarire le nuove puntate de ‘La Ruota della fortuna’ con Gerry Scotti e Samira Lui.

Fa, invece, il suo debutto, ad ‘Affari tuoi‘, lo stesso giorno, Stefano De Martino (che prende il posto di Amadeus). L’ex ballerino di ‘Amici’ occuperà per tutta la stagione l’access prime time di Rai 1 dopo il Tg 1 della sera e ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa. Il presentatore napoletano condurrà anche lo speciale della Befana legato ai biglietti della Lotteria Italia.

Il 9 settembre, alle 20:30, su Tv8, invece, va in onda la terza edizione di ‘100% Italia’ condotta da Nicola Savino. Il debutto di Amadeus su Nove è previsto per domenica 22 settembre 2024, alle ore 20:30, con Chissà chi è (versione 2.0 de ‘I soliti ignoti’). Le registrazioni del game partiranno il prossimo 10 settembre.

Chiude questa prima tornata, Flavio Insinna, ultimo acquisto del preserale de La7. Dal 7 ottobre, approderà il nuovo format, dal titolo ‘Famiglie d’Italia‘. Insinna ed il direttore di rete, Andrea Salerno, sui social ufficiali, spingono i telespettatori a formare delle squadre per partecipare alla trasmissione. Riusciranno nell’ardua opera di convincimento?

Su La7d, invece, in diversi orari della giornata, vanno in onda le repliche di ‘Lingo’, affidato, qualche anno fa, a Caterina Balivo.