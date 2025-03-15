Quale canzone ballano le professoresse Linda Pani e Greta Zuccarello de L’Eredità?

Le canzoni e le coreografie ballate da Linda Pani e Greta Zuccarello a L’Eredità dal 3 novembre 2024 ad oggi: tutti i titoli degli stacchetti

Dal 3 novembre 2024, giorno di ripresa della nuova stagione de ‘L’Eredità‘, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni, le due nuove professore, Linda Pani e Greta Zuccarello, si sono cimentate in diverse coreografie sui motivi più in voga del momento. Il loro ingresso, di fatto, sancisce l’inizio di due manche molto seguite dal pubblico, ovvero, quelle delle ‘Date’ e dei ‘Paroloni’, In quest’ultimo, in particolare, si decide il trio che si sfida al ‘triello’.

Grande curiosità da parte dei fedelissimi del preserale di Rai 1, destano, i jingle scelti per i balletti delle professoresse. In questo post, abbiamo cercato di mettere in ordine le principali canzoni.

Nella puntata del 15 marzo, inaugurato un nuovo balletto su ‘Fuorilegge’ di Rose Villain.

Nelle ultime puntate, Linda e Greta hanno ballato sulle note di ‘Anema e Core‘, il successo sanremese di Serena Brancale, scelto anche da Stefano De Martino per ‘Affari tuoi’, all’uscita del pacco da zero euro con tanto di stacchetto.

Gli altri brani? ‘Hot stuff (Let’s dance)’ nella versione di Craig David. Ed ancora, ‘Le mille bolle blu’ di Mina. Si prosegue con uno dei tormentoni degli ultimi mesi, APT di Rosè e Bruno Mars. Tra i tormentoni recenti, spicca anche ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ di Karol G. Al debutto, le professoresse si sono cimentate su ‘Luna Piena‘ dei Negramaro.

L’Eredità 2025: i casting per partecipare come concorrenti

Sono ammessi a partecipare gli aspiranti Concorrenti che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data della partecipazione;

I casting inizieranno a partire dal 17 giugno 2024 e termineranno il 31 Maggio 2025. Possono partecipare alle procedure di selezione e reperimento dei concorrenti anche tutti coloro che abbiano già partecipato, senza tuttavia aver conseguito alcun premio, alle edizioni de “L’Eredità” precedenti l’edizione del 2022-2023. Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione al programma coloro che abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;

Gli aspiranti Concorrenti presentano a decorrere dal 17 giugno 2024 domanda tramite telefono al numero telefonico 02/ 2828000 intestato a Banijay Italia S.p.A., tramite posta elettronica all’indirizzo mail casting@leredita.it intestato a Banijay Italia S.p.A. e tramite il sito istituzionale di Banijay Italia – www.banijayitalia.it indicando nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i propri

dati anagrafici, un indirizzo mail, comune di appartenenza e un numero telefonico di riferimento;

Una redazione casting a decorrere dal 01 agosto 2024 richiama o invia una e-mail agli aspiranti Concorrenti per convocarli ad un provino che viene organizzato in presenza o da remoto; agli aspiranti concorrenti verranno fornite tutte le informazioni necessarie;

Durante il provino gli aspiranti concorrenti sostengono un test più articolato al quale segue una intervista, oggetto di riprese audiovisive, volta ad appurare che gli stessi abbiamo tutti i requisiti. Nel corso del provino si terrà anche conto della simpatia, della spigliatezza, dell’empatia e del vissuto degli aspiranti concorrenti oltreché’ della preparazione culturale e delle doti relazionali e caratteriali dei medesimi nonché’ dell’attitudine ad interessare l’attenzione del pubblico.

Il superamento del provino consente agli autori di individuare i possibili Concorrenti del Programma; i Concorrenti vengono quindi ripartiti in squadre e quindi di volta in volta convocati per la partecipazione al Programma.