Puskas Akademia-Fiorentina, il ritorno dei preliminari di UEFA Conference League 2024-2025: ecco dove vedere la partita in tv.

Puskas Akademia-Fiorentina, preliminari Conference League 2024-2025: dove vederla in diretta tv

Questa sera, dopo il sorteggio della fase a girone unico della nuova UEFA Champions League, si giocheranno i play-off di ritorno della Conference League, la terza manifestazione continentale calcistica per club, giunta alla quarta edizione.

Il club italiano impegnato nei preliminari è la Fiorentina, alla sua terza partecipazione consecutiva alla Conference e protagonista delle ultime due finali, entrambe perse rispettivamente contro West Ham e Olympiakos.

Il percorso della squadra viola allenata quest’anno da Raffaele Palladino è iniziato con qualche difficoltà di troppo. Nella partita di andata contro gli ungheresi della Puskas Akademia, giocatasi lo scorso 22 agosto, infatti, la Fiorentina è andata sotto di due gol nei primi dodici minuti; i gigliati, nel corso della partita, sono riusciti a ribaltare il risultato grazie alle marcature di Sottil, Martínez Quarta e Kean ma gli ungheresi hanno acciuffato il pareggio all’ultimo minuto, fissando il risultato finale per 3-3. Ricordiamo che i gol in trasferta non valgono più doppio e, quindi, questa sera si riparte da una situazione di parità.

La Fiorentina, per accedere alla fase campionato della Conference League 2024/2025, è chiamata obbligatoriamente ad una vittoria. In caso di pareggio, si procederà con i tempi supplementari e con gli eventuali calci di rigore in caso di pareggio.

Di seguito, trovate tutti i dettagli per seguire la partita in diretta tv.

Puskas-Fiorentina su TV8: diretta, dove vederla

La partita tra Fiorentina e Puskas Akademia andrà in onda in chiaro su TV8 e su Sky Sport, a partire dalle ore 21. Il pre-partita, con Mario Giunta e Federico Zancan, andrà in onda a partire dalle ore 20:30. Al termine della partita, ovviamente, ci sarà il post-partita.

Per quanto riguarda Sky, il match andrà in onda precisamente sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 254 e in streaming su NOW.

La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti.