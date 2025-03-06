Serie A 2024-2025, partite 28° giornata: dove vederle in diretta tv (canali e telecronisti)
Serie A, da venerdì si gioca la 28° giornata del campionato 24/25: ecco il dettaglio della programmazione tv delle partite, tra DAZN e Sky.
Da venerdì 7 marzo 2025, avrà inizio la 28esima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Cagliari e Genoa e che si chiuderà lunedì 10 marzo con il posticipo tra Lazio e Udinese.
Il pareggio tra Napoli e Inter e il pareggio dell’Atalanta contro il Venezia, nella scorsa giornata, ha lasciato la situazione nei primi posti in classifica praticamente invariata: i nerazzurri, infatti, sono rimasti in prima posizione con un punto di vantaggio sui partenopei e tre punti di vantaggio sugli orobici mentre la Juventus e la Lazio si sono avvicinate ai primi posti, vincendo rispettivamente contro Verona e Milan.
Il ventottesimo turno di campionato offre due big-match: la sfida ai vertici tra Juve e Atalanta, che potrebbe permettere ai bianconeri di agganciare il terzo posto, e la partita tra Napoli e Fiorentina, con la squadra di Antonio Conte che manca l’appuntamento con i tre punti da ben cinque giornate.
Turno oggettivamente favorevole per l’Inter che ospita al Meazza l’ormai condannato Monza mentre la Lazio, dopo il miracolo in Europa League con la vittoria contro il Viktoria Plzeň in 9 contro 11, si rituffa in campionato, giocando in casa contro l’Udinese.
Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 28esima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.
Serie A oggi in tv 28° giornata
Venerdì 7 marzo
ore 20:45
Cagliari-Genoa
In diretta su DAZN
Telecronaca Iori-Parolo
Sabato 8 marzo
ore 15
Como-Venezia
In diretta su DAZN
Telecronaca Giustiniani
Parma-Torino
In diretta su DAZN
Telecronaca Accomando
ore 18
Lecce-Milan
In diretta su DAZN
Telecronaca Mancini-Behrami
ore 20:45
Inter-Monza
In diretta su DAZN
Telecronaca Mastroianni-Stramaccioni
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Massimo Gobbi
Domenica 9 marzo
ore 12:30
Verona-Bologna
In diretta su DAZN
Telecronaca Farina-Bazzani
ore 15
Napoli-Fiorentina
In diretta su DAZN
Telecronaca Buscaglia-Marcolin
ore 18
Empoli-Roma
In diretta su DAZN
Telecronaca Testoni-Budel
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo
ore 20:45
Juventus-Atalanta
In diretta su DAZN
Telecronaca Pardo-Ambrosini
Lunedì 10 marzo
ore 20:45
Lazio-Udinese
In diretta su DAZN
Telecronaca Santi-Giaccherini
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Davide Polizzi, commento Blerim Dzemaili