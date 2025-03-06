Da venerdì 7 marzo 2025, avrà inizio la 28esima giornata della Serie A Enilive 2024-2025 che si aprirà con l’anticipo tra Cagliari e Genoa e che si chiuderà lunedì 10 marzo con il posticipo tra Lazio e Udinese.

Il pareggio tra Napoli e Inter e il pareggio dell’Atalanta contro il Venezia, nella scorsa giornata, ha lasciato la situazione nei primi posti in classifica praticamente invariata: i nerazzurri, infatti, sono rimasti in prima posizione con un punto di vantaggio sui partenopei e tre punti di vantaggio sugli orobici mentre la Juventus e la Lazio si sono avvicinate ai primi posti, vincendo rispettivamente contro Verona e Milan.

Il ventottesimo turno di campionato offre due big-match: la sfida ai vertici tra Juve e Atalanta, che potrebbe permettere ai bianconeri di agganciare il terzo posto, e la partita tra Napoli e Fiorentina, con la squadra di Antonio Conte che manca l’appuntamento con i tre punti da ben cinque giornate.

Turno oggettivamente favorevole per l’Inter che ospita al Meazza l’ormai condannato Monza mentre la Lazio, dopo il miracolo in Europa League con la vittoria contro il Viktoria Plzeň in 9 contro 11, si rituffa in campionato, giocando in casa contro l’Udinese.

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione tv (orari, telecronisti e commentatori tecnici) per vedere in diretta le partite della 28esima giornata di Serie A su DAZN, che trasmette tutti gli incontri, e su Sky Sport, che trasmette 3 match per ogni turno.

Serie A oggi in tv 28° giornata

Venerdì 7 marzo

ore 20:45

Cagliari-Genoa

In diretta su DAZN

Telecronaca Iori-Parolo

Sabato 8 marzo

ore 15

Como-Venezia

In diretta su DAZN

Telecronaca Giustiniani

Parma-Torino

In diretta su DAZN

Telecronaca Accomando

ore 18

Lecce-Milan

In diretta su DAZN

Telecronaca Mancini-Behrami

ore 20:45

Inter-Monza

In diretta su DAZN

Telecronaca Mastroianni-Stramaccioni

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Marinozzi, commento Massimo Gobbi

Domenica 9 marzo

ore 12:30

Verona-Bologna

In diretta su DAZN

Telecronaca Farina-Bazzani

ore 15

Napoli-Fiorentina

In diretta su DAZN

Telecronaca Buscaglia-Marcolin

ore 18

Empoli-Roma

In diretta su DAZN

Telecronaca Testoni-Budel

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Riccardo Montolivo

ore 20:45

Juventus-Atalanta

In diretta su DAZN

Telecronaca Pardo-Ambrosini

Lunedì 10 marzo

ore 20:45

Lazio-Udinese

In diretta su DAZN

Telecronaca Santi-Giaccherini

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Davide Polizzi, commento Blerim Dzemaili