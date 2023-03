Propaganda Live ironizza su Francesco Lollobrigida e il Ministro dell’Agricoltura, a sorpresa, risponde. Lo scontro a distanza è andato in scena venerdì sera, nel pieno della puntata dello show di La7, dopo che Diego Bianchi aveva preso di mira un post dell’esponente di Fratelli d’Italia che proponeva di adottare un disciplinare per i ristoranti italiani nel mondo che fissasse “regole certe per identificare e proteggere l’autentica ristorazione italiana”, danneggiata da quelle attività “che si spacciano per italiane e non lo sono”.

“Lui è quello intelligente del gruppo, figuriamoci gli altri”, aveva scherzato il conduttore, ispirandosi ad uno dei tanti tweet di commento alla notizia. Un passaggio passato apparentemente inosservato, presto sorpassato dal lungo blocco dedicato alla tragedia di Cutro.

Attorno alle 23, però, la reazione di Lollobrigida è arrivata forte e chiara sui social: “Un grazie, anche se in ritardo, a Propaganda Live. Ci cominciarono a prendere in giro quando eravamo al 2% e anche grazie al loro impegno siamo arrivati al 30%. Grazie Zoro davvero. Sei stato prezioso”.

Quindi la replica nel merito: “Ora rilanciano la proposta sul disciplinare per i ristoranti italiani all’estero. Pur non prevedendo alcuna sanzione come immaginano nella fantasiosa e divertente ricostruzione, garantirà una corretta informazione agli utenti come già avviene per ristoranti di altre nazioni. L’adesione sarà volontaria da parte dei locali che intenderanno richiederla. Ma è, senza dubbio, utile incuriosire sulla proposta e mettere in condizione gli italiani di verificarne le potenzialità e gli effetti. Già ora, peraltro, esistono analoghe iniziative come quella del governo giapponese che ha previsto un bollino di autenticità per i ristoranti all’estero o quelle realizzate da società private italiane. Crediamo che il Governo possa sostenere in modo ancora più efficace questo modello. Produttori, cuochi ed esperti del settore l’hanno accolta con entusiasmo e due risate ci faranno solo bene. Grazie ancora Zoro per quello che hai fatto e quello che continuerai a fare per noi”.

Per assistere alla lettura di Bianchi si è dovuto attendere il momento della Var, due ore dopo: “Le istituzioni ci guardano. Lollobrigida ha visto la trasmissione e nonostante questo ha mantenuto il buon umore. Una serata di lavoro per il Ministro. Ci vediamo per i prossimi dieci anni e buon lavoro, soprattutto”.

Non è la prima volta che il governo Meloni interviene in tempo reale per contestare linee e contenuti di specifiche trasmissioni televisive. Poco più di un mese fa era stato lo stesso premier a telefonare a Stasera Italia per criticare un’affermazione di Barbara Palombelli sul caso Cospito.