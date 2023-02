“A me interessa capire se il governo non stia eccitando quelle piazze”. Questa la frase che avrebbe portato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad intervenire questa sera a Stasera Italia, dove Barbara Palombelli, autrice della frase sopracitata, stava conducendo una puntata interamente dedicata al caso Cospito e alle conseguenze di questa vicenda non solo nel dibattito parlamentare, ma anche nell’azione del governo.

Giunta quasi al termine della puntata, la giornalista è stata infatti rallentata dagli autori che, in primo luogo, le hanno fatto presente che ci fosse ancora un minuto a disposizione per la trasmissione, prima di cedere la linea a Controcorrente di Veronica Gentili, poi le hanno comunicato che stavano attendendo che fosse pronto il collegamento telefonico con la premier che desiderava intervenire all’interno del programma.

“Di fronte a una questione che sicuramente è delicata, come si utilizzano certi messaggi e certi termini può ingigantire la cosa” ha esordito la premier, che ha messo queste parole in relazione alla frase prima riportata di Barbara Palombelli. Dopo aver fatto concludere la replica a Giorgia Meloni, la conduttrice di Stasera Italia è intervenuta domandando: “Non è stata data troppa importanza a quella che lei stessa poco fa ha chiamato “la sfida”?”.

“Questo me lo dovete dire voi” – ha risposto la premier – “da vari giorni quando ho incontrato i giornalisti mi hanno fatto una domanda su questo tema, quindi probabilmente il tema non lo abbiamo alimentato noi”. Concluso l’intervento, Palombelli ha ringraziato la Presidente del Consiglio e ha voluto precisare: “Forse dovrebbe rivedere tutta la puntata perché abbiamo esaminato tutti gli aspetti della vicenda, abbiamo fatto vedere le frasi di Cospito, abbiamo fatto vedere tante immagini anche delle manifestazioni”.

Al telefono Giorgia Meloni: "La sfida è allo Stato, è un tema che ci riguarda tutti"#StaseraItalia pic.twitter.com/RUDjtFW6VB — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 1, 2023

“Io mi sono permessa di telefonare – perché è una cosa che usualmente non faccio – perché in questi giorni ho visto molti toni che buttavano in politica una questione che in questo momento riguardava tutti. Il governo non ha fatto altro che il suo lavoro, facendo molta attenzione a non alzare i toni su questo. Quando siamo stati interrogati, abbiamo risposto su quale secondo noi fosse il taglio e come uno stato serio secondo noi doveva affrontare una questione del genere” ha concluso Meloni.