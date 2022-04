Propaganda live  e Diego Bianchi verso Rai3 ?

E se Marco Damilano fosse solo l’avanguardia di un bottino molto più ampio? Se il suo arrivo in Rai alla conduzione della fantomatica “striscia” incastonata fra Geppi Gucciari e gli abitanti di Un posto al sole fosse solo un finger food da gustare prima di un pranzo o meglio ancora di una cena ben più luculliana? Domande per ora senza una vera risposta, ma che hanno ragione di esistere sopratutto visti alcuni pettegolezzi che circolano da ambienti vicini a viale Mazzini, sede della Rai e pure sede della nuova fantomatica striscia. Della nuova striscia già si sa che ci sarà, la Rai ne ha prontamente (e forse pure troppo frettolosamente annunciato il varo) anche se la pancia molle e vivente della televisione pubblica strepita e grida ai quattro venti il suo malumore per l’assunzione, o per meglio dire, la chiusura di contratto per il giornalista Marco Damilano, che lasciato l’Espresso entra dunque nella squadra Rai. Damilano per altro ci entra con un contratto di esclusiva, impedendogli di fatto qualsiasi altra collaborazione televisiva. Questo per rispondere ad una domanda che circola in rete, rispetto al fatto che l’ex direttore dell’Espresso prende attualmente parte come ospite fisso del programma di La7 Propaganda live con il suo celebre “spiegone”, oltre che essere spesso e volentieri ospite delle Maratone del Tg La7 dirette e condotte da Enrico Mentana.

Dunque per Marco Damilano, vista l’indiscrezione giunta al nostro orecchio che lo vorrebbe legato alla Rai nel nuovo contratto in esclusiva, si chiuderebbero le porte di Propaganda live, ma se quella striscia fosse solamente l’antipasto di un pasto più grande? Ecco dunque che entra in scena l’indiscrezione che abbiamo avuto modo di captare e che vedrebbe in arrivo nel venerdì sera di Rai3 proprio Propaganda live, compreso ovviamente il suo conduttore e condottiero Diego Bianchi, più tutta la truppa dell’attuale programma del venerdì sera di La7.

Se Propaganda live venisse a Rai3, sarebbe un ritorno di Diego Bianchi sulla terza rete, ricordiamo tutti infatti la sua conduzione di Gazebo, programma questo che è andato sia in prima che in seconda serata e pure nell’access nella versione “social news” (ecco altra opzione oltre al prime time su Rai3 del venerdì). Nel caso dunque di un approdo di Propaganda live su Rai3, Damilano potrebbe restare in questo programma. L’operazione dunque di Marco Damilano a Rai3 con la fantomatica striscia abbinata all’approdo di Propaganda live nel venerdì sera di Rai3, acquisterebbe un senso compiuto, oltre che un valore editoriale interessante.