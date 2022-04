Finalmente ha un volto il nuovo programma d’approfondimento di Rai 3 previsto per l’access prime: sarà Marco Damilano a condurre dal prossimo settembre questo inedito spazio, che andrà in onda dalle 20:35 alle 20:45, inframezzando l’attuale sequenza di palinsesto che prevede Che succ3ede? seguito da Un posto al sole.

Il programma avrà quindi una durata contenuta e non sarà di fatto in diretta concorrenza con Otto e mezzo (la partenza effettiva del programma di La7 è da spostare di almeno una decina di minuti rispetto a quanto recita il titolo stesso), mentre sfiderà su Rete 4 Stasera Italia che risulterà già in onda, salvo cambiamenti, nel momento in cui partirà la trasmissione di Marco Damilano. Proprio la brevità della striscia informativa aveva indotto, come vi avevamo raccontato, Bianca Berlinguer a rifiutare la proposta che le era arrivata per il medesimo progetto nelle scorse settimane, dopo che già si era sfilata da questo campo anche Lucia Annunziata, la prima a cui si era pensato di affidare il nascente programma di Rai3.

Il nuovo approfondimento, che era stato definito nei giorni scorsi dall’amministratore delegato Rai Carlo Fuortes “un progetto innovativo”, andrà in onda in maniera inedita da uno studio (definito anch’esso “innovativo” dalla nota diffusa dalla Rai) che sarà realizzato nella palazzina della sede Rai di viale Mazzini a Roma, a stretto giro con quelli che sono gli uffici dirigenziali che hanno la propria ubicazione principale proprio lì.

La scelta dei vertici Rai è ricaduta dunque infine su un giornalista, esterno all’azienda, dal lungo e importante curriculum, segnato proprio recentemente dalla fine dell’esperienza come direttore di L’Espresso, dopo il cambio di editore avvenuto nelle scorse settimane con la cessione del giornale dal gruppo Gedi a quello che fa capo a Daniele Iervolino. Damilano è anche un assiduo frequentatore degli studi televisivi: ospite fisso con il suo Spiegone di Propaganda Live, è spesso ospite anche a DiMartedì e solo due giorni fa è stato accolto proprio su Rai3 da Tv Talk.