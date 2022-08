Programmi tv annunciati… ma mai andati in onda

Dietro i nuovi programmi tv regolarmente in onda c’è un lavoro non sempre facile da parte di società di produzione, broadcaster, autori, cast e tecnici. Per questo può capitare, talvolta, che alcuni titoli alla fine saltino e non vedano la luce.

I fatti dimostrano che nella televisione di oggi questi contrattempi siano sempre più frequenti. Ne abbiamo scritto qualche mese fa a proposito di Rai1, dove gli eventi annunciati – in alcuni casi anche in pompa magna – vengono spesso rinviato o addirittura cancellati, ne scriviamo oggi a proposito dei canali Mediaset (e un giorno ci occuperemo anche di La7 – vi ricordate il direttore Andrea Salerno e il suo “Daremo una striscia quotidiana di cinque minuti a Corrado Guzzanti, sarà una cartolina giornaliera” del 2017 oppure le serate evento annunciate ufficialmente addirittura nel 2012?).

Nel corso della presentazione dei palinsesti della stagione televisiva 2021-2022 (quindi oltre un anno fa) Piersilvio Berlusconi confermò il ritorno in onda, di cui si era vociferato tanto anche in precedenza, de La Talpa. Un annuncio, questo, che non si è mai concretizzato. E che si è ripetuto poche settimane fa, quando è stato spiegato che La Talpa sarà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e andrà in onda nel 2023. Sarà vero, stavolta? A proposito di programmi tv firmati De Filippi, risale addirittura al 2016 il primo step per la messa in onda di Ultima fermata, che è diventata realtà soltanto nella scorsa stagione (lo ha condotto su Canale 5 Simona Ventura, con risultati di ascolto scarsi).

Venendo alla stagione che sta per iniziare, di sicuro in casa Mediaset è saltata una nuova produzione, che era stata annunciata proprio in sede di presentazione dei palinsesti. Il riferimento è a Aenigma, che sarebbe dovuto essere trasmesso il lunedì su Italia 1 a partire da settembre. Publitalia, però, pochi giorni fa ha fatto sapere che “il lunedì dal 12 settembre, al posto della prevista produzione Aenigma andranno in onda film“.

Ma non è finita. Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, altre produzioni targate Mediaset rischiano di saltare: rinviata a data da destinarsi la seconda edizione di Michelle Impossible, rinviato, per il momento, a gennaio Talentissimo me, nuovo titolo con Piero Chiambretti (che in effetti, ospite nella puntata di Felicità di una settimana fa, su Rai2, aveva fatto intendere che tra l’annuncio del programma e la messa in onda dello stesso c’è di mezzo un mare di incognite), in forte dubbio la celebrazione in quattro prime serate su Canale 5 del varietà della Gialappa’s band Mai dire gol.